У Шацьку поблизу автостанції зведуть греко-католицький храм
Сьогодні, 19:36
У Шацьку збудують греко-католицький храм.
Про це поівдомляє район.Шацьк.
Депутати Шацької селищної ради дали дозвіл на розробку детального плану території, на якій заплановано побудувати греко-католицький храм.
Обранці громади проголосували за надання дозволу на розробку детального плану території частини вулиці 50 років Перемоги в Шацьку у відповідь на клопотання місцевої греко-католицької громади, яка планує будувати храм Різдва Івана Хрестителя.
Храм постане на території за автозаправкою, навпроти автостанції.
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Про це поівдомляє район.Шацьк.
Депутати Шацької селищної ради дали дозвіл на розробку детального плану території, на якій заплановано побудувати греко-католицький храм.
Обранці громади проголосували за надання дозволу на розробку детального плану території частини вулиці 50 років Перемоги в Шацьку у відповідь на клопотання місцевої греко-католицької громади, яка планує будувати храм Різдва Івана Хрестителя.
Храм постане на території за автозаправкою, навпроти автостанції.
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