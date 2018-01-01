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У Шацьку поблизу автостанції зведуть греко-католицький храм

У Шацьку поблизу автостанції зведуть греко-католицький храм
У Шацьку збудують греко-католицький храм.

Про це поівдомляє район.Шацьк.

Депутати Шацької селищної ради дали дозвіл на розробку детального плану території, на якій заплановано побудувати греко-католицький храм.

Обранці громади проголосували за надання дозволу на розробку детального плану території частини вулиці 50 років Перемоги в Шацьку у відповідь на клопотання місцевої греко-католицької громади, яка планує будувати храм Різдва Івана Хрестителя.

Храм постане на території за автозаправкою, навпроти автостанції.

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Теги: храм, Шацьк
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