У Шацьку поблизу автостанції зведуть греко-католицький храм





Про це поівдомляє



Депутати Шацької селищної ради дали дозвіл на розробку детального плану території, на якій заплановано побудувати греко-католицький храм.



Обранці громади проголосували за надання дозволу на розробку детального плану території частини вулиці 50 років Перемоги в Шацьку у відповідь на клопотання місцевої греко-католицької громади, яка планує будувати храм Різдва Івана Хрестителя.



Храм постане на території за автозаправкою, навпроти автостанції.

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