«Якось дівчинці не ту руку загіпсували», - волинський медик про курйози в роботі

Роман Вензловський поділився курйозним випадком зі своєї медичної практики.



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Родом Роман Богданович із села Довге, що недалеко біля Моршина Львівської області. В дитинстві, як розповідає, дуже часто хворів, тому постійно проводив дні і тижні у лікарнях: бронхіти, запалення, одна, друга, третя операції… І вже без медицини не мислив свого життя. Хотів в дорослому житті лікувати та допомагати людям. Вступив на навчання до Львівського медичного університету на спеціальність «лікувальна справа».



Після університету - рік інтернатури у Луцькій та Львівській лікарнях. Після інтернатури постав вибір: іти працювати хірургом в лікарню Овруча Житомирської області, або в Шацьку - фтизіатром, яка тоді подала заявку. Свій вибір молодий лікар зупинив на Шацьку, і вже з 2002 року працює лікарем-фтизіатром, а за сумісництвом - ще й рентгенологом у місцевій лікарні.



За словами медика, за 16 років практики траплялося чимало курйозних ситуацій.



"Наприклад, коли ще працювали у старій лікарні, на чергуванні привезли дівчинку, яка каталася на гойдалці та зламала руку (перелом променевої кістки). Зробили рентген, викликали хірурга, підготували усе для гіпсування. Лікар каже до дитини: «Давай руку». Дитина простягнула, загіпсували. Лікар запитав, чи болить. «Та ні, - каже, - та не болить. Та болить», - і показує незагіпсовану.



І мама сиділа збоку дивилася, але виявилось, що не ту руку загіпсували", - розповів Роман Вензловський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікар Шацької районної лікарніподілився курйозним випадком зі своєї медичної практики.Про це пише Район.Шацьк Родом Роман Богданович із села Довге, що недалеко біля Моршина Львівської області. В дитинстві, як розповідає, дуже часто хворів, тому постійно проводив дні і тижні у лікарнях: бронхіти, запалення, одна, друга, третя операції… І вже без медицини не мислив свого життя. Хотів в дорослому житті лікувати та допомагати людям. Вступив на навчання до Львівського медичного університету на спеціальність «лікувальна справа».Після університету - рік інтернатури у Луцькій та Львівській лікарнях. Після інтернатури постав вибір: іти працювати хірургом в лікарню Овруча Житомирської області, або в Шацьку - фтизіатром, яка тоді подала заявку. Свій вибір молодий лікар зупинив на Шацьку, і вже з 2002 року працює лікарем-фтизіатром, а за сумісництвом - ще й рентгенологом у місцевій лікарні.За словами медика, за 16 років практики траплялося чимало курйозних ситуацій."Наприклад, коли ще працювали у старій лікарні, на чергуванні привезли дівчинку, яка каталася на гойдалці та зламала руку (перелом променевої кістки). Зробили рентген, викликали хірурга, підготували усе для гіпсування. Лікар каже до дитини: «Давай руку». Дитина простягнула, загіпсували. Лікар запитав, чи болить. «Та ні, - каже, - та не болить. Та болить», - і показує незагіпсовану.І мама сиділа збоку дивилася, але виявилось, що не ту руку загіпсували", - розповів Роман Вензловський.

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