Безпека понад усе: маленьких волинян вчили, як поводитися на дорозі. ФОТО





Квест для дітей на тему безпечної поведінки в літній період відбувся 17 червня у Луцьку, пишуть



Захід Capa Kids Qvest - «Учись безпеки граючись!» розпочався зранку на вулиці Дубнівській у мікрорайоні Київського майдану. Серед організаторів заходу: Академія КАПА, Патрульна поліція Волинської області, Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи, Молодіжний центр Волині.



Для дітлахів організували низку конкурсів з призами, а також творчу майстерню. Юні лучани мали нагоду вивчити правила дорожнього руху, права та обов’язки пішоходів, а також права дітей, граючись. Діти дізнавалися назви дорожніх знаків, правила поводження з незнайомими людьми, свої права та обов’язки, наприклад, право дитини на належне харчування тощо.



Як розповіла інспектор зі зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції Ольга Шмігель, квест спрямований на те, щоб діти перебували у безпеці під час канікул, знали про свої права, знали дорожні знаки. Оскільки найкраще навчатися граючись, вирішили організувати такий квест.



Вправи для фізичного розвитку поєднали зі знаннями про безпеку, аби дітям було цікаво та корисно.



Тренер бойового мистецтва капоейра Станіслав Смілий розповів, що у них було багато виступів, приурочених до Дня захисту дітей, тож вирішили створити щось самі. Разом із друзями з патрульної поліції вирішили організувати пізнавальний квест. На жаль, його не встигли організувати до 1 червня, тож перенесли на сьогодні. У межах квесту відбуваються різноманітні пізнавальні конкурси, а наприкінці продемонструють показовий виступ капоейристів. Якщо дітям сподобається, надалі планують організовувати ще багато цікавих змагань та інших заходів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку організували навчальний квест для дітей, аби навчити їх правил дорожнього руху, поведінки з незнайомцями та прав.Квест для дітей на тему безпечної поведінки в літній період відбувся 17 червня у Луцьку, пишуть Волинські новини Захід Capa Kids Qvest - «Учись безпеки граючись!» розпочався зранку на вулиці Дубнівській у мікрорайоні Київського майдану. Серед організаторів заходу: Академія КАПА, Патрульна поліція Волинської області, Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи, Молодіжний центр Волині.Для дітлахів організували низку конкурсів з призами, а також творчу майстерню. Юні лучани мали нагоду вивчити правила дорожнього руху, права та обов’язки пішоходів, а також права дітей, граючись. Діти дізнавалися назви дорожніх знаків, правила поводження з незнайомими людьми, свої права та обов’язки, наприклад, право дитини на належне харчування тощо.Як розповіла інспектор зі зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції, квест спрямований на те, щоб діти перебували у безпеці під час канікул, знали про свої права, знали дорожні знаки. Оскільки найкраще навчатися граючись, вирішили організувати такий квест.Вправи для фізичного розвитку поєднали зі знаннями про безпеку, аби дітям було цікаво та корисно.Тренер бойового мистецтва капоейрарозповів, що у них було багато виступів, приурочених до Дня захисту дітей, тож вирішили створити щось самі. Разом із друзями з патрульної поліції вирішили організувати пізнавальний квест. На жаль, його не встигли організувати до 1 червня, тож перенесли на сьогодні. У межах квесту відбуваються різноманітні пізнавальні конкурси, а наприкінці продемонструють показовий виступ капоейристів. Якщо дітям сподобається, надалі планують організовувати ще багато цікавих змагань та інших заходів.

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