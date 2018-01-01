На Волині шахраї поцупили з картки пенсіонера 3 тисячі гривень





Про це повідомляє Любешіське відділення поліції у Facebook.



До відділення поліції звернувся 82-річний житель Любешівського району, який повідомив, що з його банківського картки з невідомих обставин зникли грошові кошти у сумі 3200 гривень.



Відомості за даним фактом слідчими Любешівського ВП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство). Триває досудове розслідування.

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