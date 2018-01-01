Чоловік, який випав з вікна луцької багатоповерхівки, - у реанімації





Про це повідомляє інтернет-видання



На місце події прибула карета швидкої і забрала потерпілого до Луцької міської клінічної лікарні. Як повідомили медики, стан потерпілого – тяжкий, його поклали у реанімацію.



У поліції розповіли, що чоловікові 31 рік. Він вистрибнув з вікна, бо посварився з сусідкою. Чи був він у той момент на підпитку – не відомо.



Окрім того, потерпілий написав записку зі словами «Прийде осінь - настане щастя» і намальованим хрестом.

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