Похоронили атовця, який помер посеред вулиці в Луцьку





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Чоловік помер у четвер, 14 червня, в районі Палацу урочистих подій, близько біля скверу Героїв Небесного Легіону.



За інформацією очевидців, воїну раптово стало зле. Фельдшер Володимир Мельник пояснив, що «швидка» приїхала на місце події оперативно, медики намагалися врятувати чоловіка, проте не вдалося.



Демобілізованим військовослужбовцем виявився 42-річний учасник бойових дій з села Іванівка Рожищенського району Мар’юк Олександр.



У суботу 16 червня у Свято-Петро-Павлівському храмі села Іванівка було звершили відспівування померлого воїна. Чин похорону очолив настоятель місцевого храму протоієрей Петро Сковорода, якому спіслужили священики району.



Опісля проповідь виголосив священик села Рудка Козинська протоієрей Петро Мазур, який сказав слова втіхи для родини та висловив надію на Боже милосердя до померлого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Свято-Петро-Павлівському храмі села Іванівка відспівали 42-річного воїна АТО, який раптово помер на вулиці в Луцьку.Про це пише Район.Рожище Чоловік помер у четвер, 14 червня, в районі Палацу урочистих подій, близько біля скверу Героїв Небесного Легіону.За інформацією очевидців, воїну раптово стало зле. Фельдшерпояснив, що «швидка» приїхала на місце події оперативно, медики намагалися врятувати чоловіка, проте не вдалося.Демобілізованим військовослужбовцем виявився 42-річний учасник бойових дій з села Іванівка Рожищенського районуУ суботу 16 червня у Свято-Петро-Павлівському храмі села Іванівка було звершили відспівування померлого воїна. Чин похорону очолив настоятель місцевого храму протоієрей Петро Сковорода, якому спіслужили священики району.Опісля проповідь виголосив священик села Рудка Козинська протоієрей, який сказав слова втіхи для родини та висловив надію на Боже милосердя до померлого.

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