У центрі Луцька хлопець на ходу вчепився за тролейбус і прокатався. ВІДЕО
Сьогодні, 18:49
У Луцьку на проспекті Волі хлопець вчепився за тролейбус, який зупинився на світлофорі.
Відео з місця події опублікував Микола Гусар у Facebook.
На відео видно, що хлопець чіпляється за драбину ззаду тролейбуса під час того, як він стоїть на світлофорі. Опісля тролейбус продовжує рух разом із хлопцем.
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Відео з місця події опублікував Микола Гусар у Facebook.
На відео видно, що хлопець чіпляється за драбину ззаду тролейбуса під час того, як він стоїть на світлофорі. Опісля тролейбус продовжує рух разом із хлопцем.
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