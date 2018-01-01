У центрі Луцька хлопець на ходу вчепився за тролейбус і прокатався. ВІДЕО





Відео з місця події опублікував Микола Гусар у Facebook.



На відео видно, що хлопець чіпляється за драбину ззаду тролейбуса під час того, як він стоїть на світлофорі. Опісля тролейбус продовжує рух разом із хлопцем.



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