вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська гімназія перемогла у всеукраїнському конкурсі

Волинська гімназія перемогла у всеукраїнському конкурсі
Нововолинська гімназія – переможець всеукраїнського конкурсу “Наша школа-наша справа”.

Про це пише "Буг".

15-го червня у місті Києві під час Освітнього Конгресу “Школа майбутнього – шанси та перспективи” в рамках Українсько-німецького року мов в Україні учнів 8-А класу та вчителя німецької мови Юлію Матіюк нагородили за перемогу (І місце) у Всеукраїнському конкурсі “Наша школа-наша справа” за проект «Велогімназія».

"Під час перебування на Освітньому Конгресі “Школа майбутнього – шанси та перспективи” гімназисти отримали привітання від Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, ініціаторів та організаторів конкурсу – представників Міжнародного культурного інституту Німеччини Goethe – Institut.

Вітаємо з перемогою талановитих гімназистів, творчого та креативного педагога – Юлію Матіюк.”, – зауважує педагог цього навчального закладу Світлана Гапонюк‎.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, гімназія, Світлана Гапонюк, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська гімназія перемогла у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 22:23
Перукарня, синагога і мукомольний комбінат: як жило волинське селище 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 20:56
Волинь продає найбільше товарів у Німеччину та Польщу
Сьогодні, 20:17
У Шацьку поблизу автостанції зведуть греко-католицький храм
Сьогодні, 19:36
Волиняни переймали естонський досвід електронного урядування*
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
Волинянка розповіла, як «Червоною рутою» підкорила серця журі Волинянка розповіла, як «Червоною рутою» підкорила серця журі
26 березень, 07:27
Волинянка, яка бере участь у канадському конкурсі краси, ніколи не сиділа на дієтах Волинянка, яка бере участь у канадському конкурсі краси, ніколи не сиділа на дієтах
25 березень, 08:48
Волинянка розповіла, чого їй не вистачає в Канаді Волинянка розповіла, чого їй не вистачає в Канаді
24 березень, 23:13
Волинянка співає в популярному українсько-канадському гурті Волинянка співає в популярному українсько-канадському гурті
23 березень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська гімназія перемогла у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 22:23
 0
Перукарня, синагога і мукомольний комбінат: як жило волинське селище 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 20:56
 0
Волинь продає найбільше товарів у Німеччину та Польщу
Сьогодні, 20:17
 0
У Шацьку поблизу автостанції зведуть греко-католицький храм
Сьогодні, 19:36
 0
Волиняни переймали естонський досвід електронного урядування*
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8