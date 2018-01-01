Волинська гімназія перемогла у всеукраїнському конкурсі





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15-го червня у місті Києві під час Освітнього Конгресу “Школа майбутнього – шанси та перспективи” в рамках Українсько-німецького року мов в Україні учнів 8-А класу та вчителя німецької мови Юлію Матіюк нагородили за перемогу (І місце) у Всеукраїнському конкурсі “Наша школа-наша справа” за проект «Велогімназія».



"Під час перебування на Освітньому Конгресі “Школа майбутнього – шанси та перспективи” гімназисти отримали привітання від Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, ініціаторів та організаторів конкурсу – представників Міжнародного культурного інституту Німеччини Goethe – Institut.



Вітаємо з перемогою талановитих гімназистів, творчого та креативного педагога – Юлію Матіюк.”, – зауважує педагог цього навчального закладу Світлана Гапонюк‎.

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