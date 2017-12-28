вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО

Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
У Луцьку завершився унікальний для міста фестиваль повітряних куль «Aerosfera».

Його закриття відбулося учора, 17 червня, на Театральному майдані міста.

Протягом трьох днів над містом літали кольорові велетні розміром із п'ятиповерхівку. За тим, як вони здіймалися в небо, спостерігали тисячі вражених красою таких польотів лучан, а щасливчики, які наважилися на повітряну подорож, змогли побачити неймовірні краєвиди Луцька та його околиць, сидячи у кошику аеростата.

Такого дійства Луцьк не бачив багато років, тож фестиваль здійснив неабиякий фурор серед містян та гостей Луцька.

З іподрому та Театрального майдану відбувалися вечірні та ранкові вильоти, які тривали приблизно по годині. А ті, хто не встиг чи не зміг зареєструватися на польоти, на Театральному майдані змогли піднятися на висоту близько 50 м, отримавши можливість насолодитися панорамою міста з висоти пташиного польоту.

Світлинами фінального дня фестивалю «Aerosfera» поділилася фотограф Катерина Приступа.

Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Аеростат, політ, куля, «Aerosfera», Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля колишнього луцького вокзалу знайшли давню бруківку. ФОТО
Сьогодні, 09:10
В Одеській області зіткнулися Москвич та ВАЗ: загинув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 08:53
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Курс валют у Луцьку на 18 червня
Сьогодні, 08:03
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Сьогодні, 07:40
Схожі новини
Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО
15 червень, 22:00
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
16 червень, 23:45
У центрі Луцька монтують «вогняну» кулю. ФОТО У центрі Луцька монтують «вогняну» кулю. ФОТО
28 грудень, 2017, 11:46
Захоплюючий політ над Луцьком на честь 930-річчя міста. ВІДЕО Захоплюючий політ над Луцьком на честь 930-річчя міста. ВІДЕО
28 серпень, 2015, 18:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля колишнього луцького вокзалу знайшли давню бруківку. ФОТО
Сьогодні, 09:10
 0
В Одеській області зіткнулися Москвич та ВАЗ: загинув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 08:53
 0
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
Курс валют у Луцьку на 18 червня
Сьогодні, 08:03
 0
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Сьогодні, 07:40
 0
Медіа
відео
1/8