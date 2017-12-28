Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО

У Луцьку завершився унікальний для міста фестиваль повітряних куль «Aerosfera».Його закриття відбулося учора, 17 червня, на Театральному майдані міста.Протягом трьох днів над містомрозміром із п'ятиповерхівку. За тим, як вони здіймалися в небо, спостерігали тисячі вражених красою таких польотів лучан, а щасливчики, які наважилися на повітряну подорож, змогли побачити неймовірні краєвиди Луцька та його околиць, сидячи у кошику аеростата.Такого дійства Луцьк не бачив багато років, тож фестиваль здійснив неабиякий фурор серед містян та гостей Луцька.З іподрому та Театрального майдану відбувалися вечірні та ранкові вильоти, які тривали приблизно по годині. А ті, хто не встиг чи не зміг зареєструватися на польоти, на Театральному майдані змогли піднятися на висоту близько 50 м, отримавши можливість насолодитися панорамою міста з висоти пташиного польоту.Світлинами фінального дня фестивалю «Aerosfera» поділилася фотограф