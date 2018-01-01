18 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської обласної ради, директор ТзОВ "П’ятидні" Валерій Діброва(на фото).
Також день народження святкують декан факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Сергій Федонюк, івент-організатор Валерій Стернійчук, видавець журналу Free Time Сергій Кашуба, журналістка Ірина Юзва, підприємець Іванна Шкода.
Вітаємо їх та іменинників цього дня – тих, хто носить імена Ігор, Костянтин, Леонід.
Зичимо усім здоров’я, достатку й успіхів у роботі.
18 червня 1948 року народився колишній директор Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Богдан Береза.
Він помер 4 грудня 2010 року.
18 червня 2012 року в Луцьку "замінували" приміщення Волинської облдержадміністрації, а ввечері - залізничного вокзалу.
За кілька днів міліція повідомила, що затримала "мінера", яким виявився уродженець Херсона. Суд визнав чоловіка психічно неврівноваженим. Тому служителі Феміди ухвалили рішення, що він має пройти курс примусового лікування у психіатричному закладі.
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Також день народження святкують декан факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Сергій Федонюк, івент-організатор Валерій Стернійчук, видавець журналу Free Time Сергій Кашуба, журналістка Ірина Юзва, підприємець Іванна Шкода.
Вітаємо їх та іменинників цього дня – тих, хто носить імена Ігор, Костянтин, Леонід.
Зичимо усім здоров’я, достатку й успіхів у роботі.
18 червня 1948 року народився колишній директор Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Богдан Береза.
Він помер 4 грудня 2010 року.
18 червня 2012 року в Луцьку "замінували" приміщення Волинської облдержадміністрації, а ввечері - залізничного вокзалу.
За кілька днів міліція повідомила, що затримала "мінера", яким виявився уродженець Херсона. Суд визнав чоловіка психічно неврівноваженим. Тому служителі Феміди ухвалили рішення, що він має пройти курс примусового лікування у психіатричному закладі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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