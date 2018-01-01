Хочуть змінити правила виїзду за кордон дітей розлучених батьків. ВІДЕО
Сьогодні, 06:24
У Мін'юсті пропонують законопроект: розлучені батьки більше можуть не просити дозволу в іншого для поїздки дитини за кордон.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що нерідко розлучення батьків створює патову ситуацію для виїзду дитини за кордон. Адже нерідко хтось з батьків принципово проти виїзду дитини.
"Ця норма - майже революція. Якщо вона запрацює, то дитина безперешкодно і без нотаріальних дозволів може виїхати за кордон на цілий місяць. Щоправда, тільки з тим батьків, з ким фактично проживає. Для цього на митниці треба показати рішення суду, в якому це вказано", - йдеться у сюжеті. Але фактично у рішенні суду це майже ніколи не вказують.
На цей випадок передбачили іншу ситуацію: якщо у рішенні суду цього не зазначено, треба йти в органи опіки і піклування.
Детільніше - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що нерідко розлучення батьків створює патову ситуацію для виїзду дитини за кордон. Адже нерідко хтось з батьків принципово проти виїзду дитини.
"Ця норма - майже революція. Якщо вона запрацює, то дитина безперешкодно і без нотаріальних дозволів може виїхати за кордон на цілий місяць. Щоправда, тільки з тим батьків, з ким фактично проживає. Для цього на митниці треба показати рішення суду, в якому це вказано", - йдеться у сюжеті. Але фактично у рішенні суду це майже ніколи не вказують.
На цей випадок передбачили іншу ситуацію: якщо у рішенні суду цього не зазначено, треба йти в органи опіки і піклування.
Детільніше - у сюжеті.
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