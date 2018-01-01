«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька

Вдова загиблого учасника АТО з Волиніопублікувала у мережі зворушливий допис з приводу Дня батька, який українці відзначали 17 червня.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."Побачила у когось із фб-друзів заклик, публікувати свої фото щасливого батьківства, адже 17 червня - День батька! На жаль, не у всіх ці фото можуть виглядати так весело та щасливо... Наш татко більше ніколи не зможе позувати з дитиною на своїх мужніх плечах, не зможе піти з сином на риболовлю, чи покатати доньку на велосипеді. Не зможе прийти на випускний до школи чи садочка, або ж провести дитина за руку на першу в житті шкільну лінійку, радіти здобуткам та перемогам його кровиночки... Ніколи... І усі фото з татом у нас виглядатимуть тепер отак, де ЙОМУ - 30, і лише дітки ростуть з кожним роком... Але без НЬОГО...", - написала жінка.вона також додала, що її допис - всього лиш нагадування тим, для кого війни в країні немає. "Бо таких, як мої діти, лише на Волині більше 220 дітей. Дітей, чиї батьки уже НІКОЛИ не повернуться... Для яких слово ТАТО - завжди зі сльозами на очах і тугою в серці... І обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити... Тому що ВІЙНА триває...", - написала Наталія Іщук.Нагадаємо, Володимир Іщук із села Підгайці Луцького району пішов захищати Україну у складі добровольчого батальйону «Світязь» 13 серпня 2014-го року. Брав участь в боях за Іловайськ. 25 серпня отримав осколкове поранення і загинув.