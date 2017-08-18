У Луцьку бус заправився і не розрахувався

У Луцьку на вулиці Володимирській бус синього кольору заправився і не розрахувався.Про це у групі "Теревені про Луцьк" написав користувачЧоловік просить допомогти розшукати водія буса."Можливо, хтось запралявся на АЗК WOG чи заїжджав на машині з відеореєстратором, що на вул. Володимирська на МКС 18.06 приблизно від 00:05 по 00:20. Чи немає на відео синього буса грузового типу Volkswagen LT. Клієн заправився і не розрахувався. Бус заїхав на заправку ще до 00:00", - йдеться у дописі.Як повідомляють очевидці, на місце події викликали поліцію.