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Курс валют у Луцьку на 18 червня

Курс валют у Луцьку на 18 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,042, а продаж - 26,328.

Євро при купівлі становить - 30,218, при продажу - 30,821.

Курс російського рубля: купівля - 0,373, продаж - 0,432.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,673, продаж - 7,350.

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Теги: курс валют, Луцьк
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