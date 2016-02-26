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«Заглох» візок: у Луцьку чоловік з інвалідністю не міг дістатися додому. ФОТО

«Заглох» візок: у Луцьку чоловік з інвалідністю не міг дістатися додому. ФОТО
У Луцьку поліцейські допомогли дістатися додому людині з інвалідністю, у електроскутері якого розрядились батарейки.

Про це повідомили у прес-службі патрульних поліцейських Волинської області.

У ніч на 18 червня екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення, що людині необхідна допомога.

На місці події, на вулиці Чернишевського, встановили, що громадянин є інвалідом І групи, і на його електроскутері «сіли» батарейки, тож не може самостійно добратись додому.

Полісмени завантажили транспортний засіб у службовий автомобіль, а чоловіка посадили всередину і доставили за місцем проживання.
«Заглох» візок: у Луцьку чоловік з інвалідністю не міг дістатися додому. ФОТО
«Заглох» візок: у Луцьку чоловік з інвалідністю не міг дістатися додому. ФОТО

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Теги: Луцьк, Чернишевського, візок
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