«Заглох» візок: у Луцьку чоловік з інвалідністю не міг дістатися додому. ФОТО

У Луцьку поліцейські допомогли дістатися додому людині з інвалідністю, у електроскутері якого розрядились батарейки.Про це повідомили у прес-службі патрульних поліцейських Волинської області.У ніч на 18 червня екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення, що людині необхідна допомога.На місці події, на вулиці Чернишевського, встановили, що громадянин є інвалідом І групи, і на його електроскутері «сіли» батарейки, тож не може самостійно добратись додому.Полісмени завантажили транспортний засіб у службовий автомобіль, а чоловіка посадили всередину і доставили за місцем проживання.