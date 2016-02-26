«Заглох» візок: у Луцьку чоловік з інвалідністю не міг дістатися додому. ФОТО
Сьогодні, 09:16
У Луцьку поліцейські допомогли дістатися додому людині з інвалідністю, у електроскутері якого розрядились батарейки.
Про це повідомили у прес-службі патрульних поліцейських Волинської області.
У ніч на 18 червня екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення, що людині необхідна допомога.
На місці події, на вулиці Чернишевського, встановили, що громадянин є інвалідом І групи, і на його електроскутері «сіли» батарейки, тож не може самостійно добратись додому.
Полісмени завантажили транспортний засіб у службовий автомобіль, а чоловіка посадили всередину і доставили за місцем проживання.
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Про це повідомили у прес-службі патрульних поліцейських Волинської області.
У ніч на 18 червня екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення, що людині необхідна допомога.
На місці події, на вулиці Чернишевського, встановили, що громадянин є інвалідом І групи, і на його електроскутері «сіли» батарейки, тож не може самостійно добратись додому.
Полісмени завантажили транспортний засіб у службовий автомобіль, а чоловіка посадили всередину і доставили за місцем проживання.
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