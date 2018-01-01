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Віктор Медведчук купив три телевізійні канали

Віктор Медведчук купив три телевізійні канали
Колишній голова Адміністрації президента Віктор Медведчук придбав три телевізійні канали в Україні – 112, NewsOne та Zik.

Про це розповів відомий аналітик Atlantic Council Андерс Ослунд, який дискусії з українськими експертами під час свого нещодавнього візиту до Києва, - пише "Радіо Свобода".

"Ми також обговорили Віктора Медведчука, українського олігарха, якого вважають основним агентом Путіна в Україні. Він був одним з перших, проти якого запровадили санкції через російську окупацію Криму 17 березня 2014 року, однак, він живе в Україні і користується повною свободою. Він, як кажуть, придбав три телевізійні канали в Україні – 112, NewsOne та Zik, очевидно, готуючись до президентських виборів. Ці канали відповідають на запити електорату популістів", – пише аналітик.

"Зайве говорити, що ніхто не вірить, що Медведчук придбав ці телевізійні канали за власні гроші, а не був профінансований Кремлем...Потім ми обговорили те, хто стоїть за кожним із кандидатів. Проглядається чітка тенденція: півдесятка українських олігархів, за повідомленнями, фінансують до 18 майбутніх кандидатів у президенти. Серйозні олігархи мають по три кандидати у грі – один є їхнім фаворитом, один має шанси на перемогу і призначення ще одного – псувати ситуацію для інших. Це дуже нагадує напружену нічну гру в покер в задимленій кімнаті. Ця розмова відображає українську реальність і її проблеми", – робить висновок експерт Андерс Ослунд.


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Теги: Віктор Медведчук, телебачення, купівля
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Коментарі 1
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А тепер нехай на них займеться онанізмом з путіном. Це усе совкові засоби інформації та працюють тільки в Челябінську і Бурятії
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