У Луцьку Skoda протаранила Renault. ФОТО
Сьогодні, 09:50
У Луцьку, на вулиці Львівській, зіткнулися два легковики. Постраждалих немає.
Аварія трапилася у понеділок, 18 червня, близько 8 ранку, — пишуть Волинські Новини.
У Патрульній поліції Волинської області прокоментували, що водій легковика Skoda не врахував безпечної швидкості та зіткнувся з автомобілем Renault, який їхало попереду.
Зі слів правоохоронців, постраждалих немає.
Автомобіль Skoda зазнав значних механічних ушкоджень.
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Аварія трапилася у понеділок, 18 червня, близько 8 ранку, — пишуть Волинські Новини.
У Патрульній поліції Волинської області прокоментували, що водій легковика Skoda не врахував безпечної швидкості та зіткнувся з автомобілем Renault, який їхало попереду.
Зі слів правоохоронців, постраждалих немає.
Автомобіль Skoda зазнав значних механічних ушкоджень.
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