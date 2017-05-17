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У Луцьку Skoda протаранила Renault. ФОТО

У Луцьку Skoda протаранила Renault. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Львівській, зіткнулися два легковики. Постраждалих немає.

Аварія трапилася у понеділок, 18 червня, близько 8 ранку, — пишуть Волинські Новини.

У Патрульній поліції Волинської області прокоментували, що водій легковика Skoda не врахував безпечної швидкості та зіткнувся з автомобілем Renault, який їхало попереду.

Зі слів правоохоронців, постраждалих немає.

Автомобіль Skoda зазнав значних механічних ушкоджень.
У Луцьку Skoda протаранила Renault. ФОТО
У Луцьку Skoda протаранила Renault. ФОТО
У Луцьку Skoda протаранила Renault. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Львівська, Луцьк
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