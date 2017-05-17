У Луцьку Skoda протаранила Renault. ФОТО





Аварія трапилася у понеділок, 18 червня, близько 8 ранку, — пишуть



У Патрульній поліції Волинської області прокоментували, що водій легковика Skoda не врахував безпечної швидкості та зіткнувся з автомобілем Renault, який їхало попереду.



Зі слів правоохоронців, постраждалих немає.



Автомобіль Skoda зазнав значних механічних ушкоджень.



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