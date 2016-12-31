Для проекту «Соціальні контейнери» знайшли новий дім у Луцьку
Сьогодні, 10:30
Для проекту "Соціальні контейнери" знайшли нове приміщення.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила громадська діячка Олена Кравчук.
Зокрема зазначається, що другий соціальний контейнер для збору одягу, взуття, книг та іграшок переїхав на Градний узвіз, 5 біля і знаходиться біля Молодіжного центру Волині.
Нагадаємо, ще один контейнер знаходиться біля Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку зі сторони вул. П'ятницька гірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила громадська діячка Олена Кравчук.
Зокрема зазначається, що другий соціальний контейнер для збору одягу, взуття, книг та іграшок переїхав на Градний узвіз, 5 біля і знаходиться біля Молодіжного центру Волині.
Нагадаємо, ще один контейнер знаходиться біля Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку зі сторони вул. П'ятницька гірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Для проекту «Соціальні контейнери» знайшли новий дім у Луцьку
Сьогодні, 10:30
Луцькому ЖЕКу хочуть «списати» три авто і трактор
Сьогодні, 10:25