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Для проекту «Соціальні контейнери» знайшли новий дім у Луцьку

Для проекту «Соціальні контейнери» знайшли новий дім у Луцьку
Для проекту "Соціальні контейнери" знайшли нове приміщення.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила громадська діячка Олена Кравчук.

Зокрема зазначається, що другий соціальний контейнер для збору одягу, взуття, книг та іграшок переїхав на Градний узвіз, 5 біля і знаходиться біля Молодіжного центру Волині.

Нагадаємо, ще один контейнер знаходиться біля Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку зі сторони вул. П'ятницька гірка.

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Теги: соціальні контейнери, Луцьк
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