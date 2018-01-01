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Луцька стоматполіклініка позбудеться застарілої техніки

Луцька стоматполіклініка позбудеться застарілої техніки
У Луцьку міська стоматологічна поліклініка хоче «списати» застарілу техніку.

Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.

Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що поліклініка хоче позбутися від рентгенапаратів 2004-го і 2007-го років, а також від однієї стоматологічної установки.

«За результатами експертизи обладнання потрібно списати та утилізувати. Воно відпрацювало встановлені терміни роботу, до нього немає відповідних запчастин», - пояснила Грабко.

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Теги: стоматполіклініка, техніка, Луцьк
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