Луцька стоматполіклініка позбудеться застарілої техніки

У Луцьку міська стоматологічна поліклініка хоче «списати» застарілу техніку.Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.Начальник відділу управління майном міської комунальної власностірозповіла, що поліклініка хоче позбутися від рентгенапаратів 2004-го і 2007-го років, а також від однієї стоматологічної установки.«За результатами експертизи обладнання потрібно списати та утилізувати. Воно відпрацювало встановлені терміни роботу, до нього немає відповідних запчастин», - пояснила Грабко.