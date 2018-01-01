У Польщі туристичний автобус потрапив в аварію: 2 загинули, 16 травмовані





Про це в понеділок, 18 червня, - повідомляє



У результаті трагедії двоє людей загинули, 16 отримали поранення.



Аварія сталася між восьмою і дев'ятою годинами ранку (за київським часом) поблизу населеного пункту Константиново Куявсько-Поморського воєводства, розташованого в центральній Польщі.



На місці ДТП триває рятувальна операція. Постраждалих відправляють в лікарні, зокрема, вертольотами швидкої допомоги. Локальна дорога №91 на трасі Лодзь-Гданськ заблокована для руху, в цьому місці організовані об'їзні шляхи.



Поки невідомо, чи є серед постраждалих пасажирів українці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі туристичний автобус з 50 пасажирами, який їхав в напрямку міста Торунь, з'їхав з дороги в рів і перекинувся.Про це в понеділок, 18 червня, - повідомляє Корреспондент У результаті трагедії двоє людей загинули, 16 отримали поранення.Аварія сталася між восьмою і дев'ятою годинами ранку (за київським часом) поблизу населеного пункту Константиново Куявсько-Поморського воєводства, розташованого в центральній Польщі.На місці ДТП триває рятувальна операція. Постраждалих відправляють в лікарні, зокрема, вертольотами швидкої допомоги. Локальна дорога №91 на трасі Лодзь-Гданськ заблокована для руху, в цьому місці організовані об'їзні шляхи.Поки невідомо, чи є серед постраждалих пасажирів українці.

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