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У Польщі туристичний автобус потрапив в аварію: 2 загинули, 16 травмовані

У Польщі туристичний автобус потрапив в аварію: 2 загинули, 16 травмовані
У Польщі туристичний автобус з 50 пасажирами, який їхав в напрямку міста Торунь, з'їхав з дороги в рів і перекинувся.

Про це в понеділок, 18 червня, - повідомляє Корреспондент.

У результаті трагедії двоє людей загинули, 16 отримали поранення.

Аварія сталася між восьмою і дев'ятою годинами ранку (за київським часом) поблизу населеного пункту Константиново Куявсько-Поморського воєводства, розташованого в центральній Польщі.

На місці ДТП триває рятувальна операція. Постраждалих відправляють в лікарні, зокрема, вертольотами швидкої допомоги. Локальна дорога №91 на трасі Лодзь-Гданськ заблокована для руху, в цьому місці організовані об'їзні шляхи.

Поки невідомо, чи є серед постраждалих пасажирів українці.

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Теги: Польща, аварія, смерть
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