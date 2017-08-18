У Луцьку частину котельні віддадуть музичній школі
Сьогодні, 11:00
У Луцьку частину приміщення котельні, що на Гнідавській, планують передати на баланс музичної школи №3.
Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.
«Частину котельні вже багато років орендує музична школа №3. Вони звернулися з проханням передати його на баланс, що дозволить залучати кошти на ремонти. У «Луцьктеплі» це не заперечують», - розповіла начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко.
Вона додала, що музична школа орендує приміщення вже понад 6 років.
Депутат Юрій Безпятко поцікавився, якщо приміщення котельні захоче модернізувати інвестор, чи не буде це проблемою.
«Чим йому буде заважати та сама школа? Нічого не говорить про можливу модернізацію. Більше того, «Луцьктепло» запропонувало віддати не лише один клас, а й частину для входу, сходову клітку» - відповіла Алла Грабко.
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Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.
«Частину котельні вже багато років орендує музична школа №3. Вони звернулися з проханням передати його на баланс, що дозволить залучати кошти на ремонти. У «Луцьктеплі» це не заперечують», - розповіла начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко.
Вона додала, що музична школа орендує приміщення вже понад 6 років.
Депутат Юрій Безпятко поцікавився, якщо приміщення котельні захоче модернізувати інвестор, чи не буде це проблемою.
«Чим йому буде заважати та сама школа? Нічого не говорить про можливу модернізацію. Більше того, «Луцьктепло» запропонувало віддати не лише один клас, а й частину для входу, сходову клітку» - відповіла Алла Грабко.
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