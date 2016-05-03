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ПриватБанк запустив систему безпечної зміни ПІН-коду картки онлайн*

ПриватБанк запустив систему безпечної зміни ПІН-коду картки онлайн*
ПриватБанк запустив нову технологію захисту своїх клієнтів від карткового шахрайства за допомогою технології безпечної зміни ПІН-коду картки в режимі онлайн.

Як повідомили в банку, нова система дозволить у разі підозри на скімінг або виявлення інших загроз шахрайства з використанням банківських карток не блокувати картки клієнта, а миттєво змінювати ПІН-код.

«Якщо раніше наша антифрод-система фіксувала загрозу скімінгу, тобто шахрайського копіювання даних карток через банкомат зі скімінговими накладками, то банк миттєво блокував картку клієнта та пропонував її перевипустити, – зазначає керівник напрямку Antifraud ПриватБанку Олександр Соколовський. – Це дозволяло захистити кошти клієнтів, але було не дуже зручно і навіть проблематично, якщо карткою користувалися, наприклад, за кордоном. Нова технологія убезпечить клієнтів ПриватБанку без блокування карток і фактично зробить скімінг безглуздим і даремним».

Як зазначають у банку, зміна ПІН-коду картки в разі загрози скімінгу унеможливить використання даних картки шахраями. Клієнти отримають повідомлення про зміну ПІН-коду через SMS і зможуть надалі безпечно використовувати картки без їх перевипуску.


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Теги: ПриватБанк, безпека, захист
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