ПриватБанк запустив систему безпечної зміни ПІН-коду картки онлайн*

ПриватБанк запустив нову технологію захисту своїх клієнтів від карткового шахрайства за допомогою технології безпечної зміни ПІН-коду картки в режимі онлайн.Як повідомили в банку, нова система дозволить у разі підозри на скімінг або виявлення інших загроз шахрайства з використанням банківських карток не блокувати картки клієнта, а миттєво змінювати ПІН-код.«Якщо раніше наша антифрод-система фіксувала загрозу скімінгу, тобто шахрайського копіювання даних карток через банкомат зі скімінговими накладками, то банк миттєво блокував картку клієнта та пропонував її перевипустити, – зазначає керівник напрямку Antifraud ПриватБанку Олександр Соколовський. – Це дозволяло захистити кошти клієнтів, але було не дуже зручно і навіть проблематично, якщо карткою користувалися, наприклад, за кордоном. Нова технологія убезпечить клієнтів ПриватБанку без блокування карток і фактично зробить скімінг безглуздим і даремним».Як зазначають у банку, зміна ПІН-коду картки в разі загрози скімінгу унеможливить використання даних картки шахраями. Клієнти отримають повідомлення про зміну ПІН-коду через SMS і зможуть надалі безпечно використовувати картки без їх перевипуску.