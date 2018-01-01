На трасі Київ-Ковель згорів автомобіль





Про це повідомив начальник Ковельського МРВ УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише



Так, 12 червня у селі Білин горів житловий будинок. Вогонь встиг знищити перекриття даху і покрівлю. Причина пожежі - коротке замикання електропроводки.



А в селі Доротище загорівся будинок. І знову вогонь знищив дав приміщення і речі домашнього вжитку. Причиною загоряння є необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



«Власник житла стверджує, що його будинок хтось підпалив», - уточнив В. Войтанік.



А минулої п’ятниці на трасі Київ-Ковель-Варшава біля повороту на село Волошки горів автомобіль ГАЗ 3302. Вогонь повністю знищив авто. Попередньою причиною пожежі рятувальники називають коротке замикання електропроводки моторного відсіку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі минулого тижня сталося три пожежі.Про це повідомив начальник Ковельського МРВ УДСНС України у Волинській області, - пише ПроКовель Так, 12 червня у селі Білин горів житловий будинок. Вогонь встиг знищити перекриття даху і покрівлю. Причина пожежі - коротке замикання електропроводки.А в селі Доротище загорівся будинок. І знову вогонь знищив дав приміщення і речі домашнього вжитку. Причиною загоряння є необережне поводження з вогнем невстановленої особи.«Власник житла стверджує, що його будинок хтось підпалив», - уточнив В. Войтанік.А минулої п’ятниці на трасі Київ-Ковель-Варшава біля повороту на село Волошки горів автомобіль ГАЗ 3302. Вогонь повністю знищив авто. Попередньою причиною пожежі рятувальники називають коротке замикання електропроводки моторного відсіку.

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