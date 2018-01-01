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На трасі Київ-Ковель згорів автомобіль

На трасі Київ-Ковель згорів автомобіль
У Ковельському районі минулого тижня сталося три пожежі.

Про це повідомив начальник Ковельського МРВ УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише ПроКовель.

Так, 12 червня у селі Білин горів житловий будинок. Вогонь встиг знищити перекриття даху і покрівлю. Причина пожежі - коротке замикання електропроводки.

А в селі Доротище загорівся будинок. І знову вогонь знищив дав приміщення і речі домашнього вжитку. Причиною загоряння є необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

«Власник житла стверджує, що його будинок хтось підпалив», - уточнив В. Войтанік.

А минулої п’ятниці на трасі Київ-Ковель-Варшава біля повороту на село Волошки горів автомобіль ГАЗ 3302. Вогонь повністю знищив авто. Попередньою причиною пожежі рятувальники називають коротке замикання електропроводки моторного відсіку.

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Теги: пожежа, Ковель, авто
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