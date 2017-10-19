У Любомльській РДА буде новий керівник
Сьогодні, 11:34
Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Олександра Устименка головою Любомльської райдержадміністрації.
Відповідне розпорядження голова держави підписав у понеділок, 18 червня.
Призначення вступає в силу з 19 червня. Строк випробування — три місяці.
Зазначимо, що попереднього голову РДА, Миколу Пархомука, викрили на хабарі у розмірі 2 тисячі доларів ще у березні 2017 року.
Президент звільнив його з посади 22 квітня 2017 року.
Згодом провели конкурс на заміщення посади голови РДА, але переможця так і не виявили.
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Відповідне розпорядження голова держави підписав у понеділок, 18 червня.
Призначення вступає в силу з 19 червня. Строк випробування — три місяці.
Зазначимо, що попереднього голову РДА, Миколу Пархомука, викрили на хабарі у розмірі 2 тисячі доларів ще у березні 2017 року.
Президент звільнив його з посади 22 квітня 2017 року.
Згодом провели конкурс на заміщення посади голови РДА, але переможця так і не виявили.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-голові РДА на Волині, якого викрили на хабарі, втричі зменшили розмір застави
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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