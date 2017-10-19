вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Любомльській РДА буде новий керівник

У Любомльській РДА буде новий керівник
Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Олександра Устименка головою Любомльської райдержадміністрації.

Відповідне розпорядження голова держави підписав у понеділок, 18 червня.

Призначення вступає в силу з 19 червня. Строк випробування — три місяці.

Зазначимо, що попереднього голову РДА, Миколу Пархомука, викрили на хабарі у розмірі 2 тисячі доларів ще у березні 2017 року.

Президент звільнив його з посади 22 квітня 2017 року.

Згодом провели конкурс на заміщення посади голови РДА, але переможця так і не виявили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-голові РДА на Волині, якого викрили на хабарі, втричі зменшили розмір застави

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любомль, РДА, хабар, призначення, Порошенко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» – тиждень переваг*
Сьогодні, 12:03
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Сьогодні, 11:49
У Любомльській РДА буде новий керівник
Сьогодні, 11:34
На трасі Київ-Ковель згорів автомобіль
Сьогодні, 11:27
У Луцьку частину котельні віддадуть музичній школі
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Екс-голові РДА на Волині, якого викрили на хабарі, втричі зменшили розмір застави. ФОТО Екс-голові РДА на Волині, якого викрили на хабарі, втричі зменшили розмір застави. ФОТО
17 квітень, 10:18
На Волині судитимуть адвоката, який вимагав хабар від підзахисного На Волині судитимуть адвоката, який вимагав хабар від підзахисного
19 жовтень, 2017, 10:38
Конкурс без переможця: чому Любомльська РДА досі без очільника Конкурс без переможця: чому Любомльська РДА досі без очільника
02 серпень, 2017, 12:48
На Волині Порошенко призначив двох суддів На Волині Порошенко призначив двох суддів
13 червень, 2017, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Талант бути простим: як господарює аграрій Валерій Діброва
Сьогодні, 12:20
 0
Замість Світязя – Дністер: на Шацьких озерах продають «фейкові» сувеніри
Сьогодні, 12:05
 0
У «ПортCity» – тиждень переваг*
Сьогодні, 12:03
 0
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Сьогодні, 11:49
 0
У Любомльській РДА буде новий керівник
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8