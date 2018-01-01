Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику





Про це повідомили на сторінці Громадянського Руху «Свідомі», що у



Майданчик розрахований на любителів найрізноманітніших видів спорту: футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу та інших. Влітку майданчик працюватиме за новим графіком.



Тренування в рамках спортивних секцій із футболу та волейболу відбуваються у будні та суботу з 9:00 до 15:00. Записатися на секцію можна, надіславши приватне повідомлення на нашу сторінку у Facebook, зателефонувавши 066 721 3437, або просто завітавши у офіс Громадянського Руху (пр. Волі, 49а) у рекреаційній зоні «СітіПарк».



З 15:00 до 21:00 у будні та суботу, а також з 9 до 21-ої у неділю майданчик готовий для вільного відвідування. Вівторок та четвер будуть присвячені волейболу, решта днів - іншим видам спорту. Щоб забронювати його для гри завчасно, варто також телефонувати 066 721 3437.



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