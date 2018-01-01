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Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику

Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
У рамках соціального проекту «City Park» лучан запрошують займатися на універсальний спортивний майданчик.

Про це повідомили на сторінці Громадянського Руху «Свідомі», що у Facebook.

Майданчик розрахований на любителів найрізноманітніших видів спорту: футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу та інших. Влітку майданчик працюватиме за новим графіком.

Тренування в рамках спортивних секцій із футболу та волейболу відбуваються у будні та суботу з 9:00 до 15:00. Записатися на секцію можна, надіславши приватне повідомлення на нашу сторінку у Facebook, зателефонувавши 066 721 3437, або просто завітавши у офіс Громадянського Руху (пр. Волі, 49а) у рекреаційній зоні «СітіПарк».

З 15:00 до 21:00 у будні та суботу, а також з 9 до 21-ої у неділю майданчик готовий для вільного відвідування. Вівторок та четвер будуть присвячені волейболу, решта днів - іншим видам спорту. Щоб забронювати його для гри завчасно, варто також телефонувати 066 721 3437.
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику
Лучан запрошують займатися спортом на універсальному майданчику

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Теги: СВІДОМІ, Сіті Парк, майданчик
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