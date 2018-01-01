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На Волині через людську недбалість горіли торфовища

На Волині через людську недбалість горіли торфовища
На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 28 пожеж.

Зокрема, рятувальники приборкали 7 пожеж на торфовищах, - інформує
ДСНС України у Волинській області.

Загорання були поблизу села Бережці Любомльського району, біля села Комарове Маневицького району в урочищі «Покоси» недалеко від села Велика Глуша Любешівського району, окрай села Літогоще Рожищенського району в урочищі Фенське, біля села Гірники Ратнівського району, неподалік села Ружин Турійського району та в урочищі Круки біля села Стобихівка Камінь-Каширського району.

Причиною цих пожеж є нехтування правилами пожежної безпеки громадянами.

На Волині через людську недбалість горіли торфовища
На Волині через людську недбалість горіли торфовища
На Волині через людську недбалість горіли торфовища

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Теги: пожежа, Волинь
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