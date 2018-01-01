На Волині через людську недбалість горіли торфовища
Сьогодні, 12:29
На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 28 пожеж.
Зокрема, рятувальники приборкали 7 пожеж на торфовищах, - інформує
ДСНС України у Волинській області.
Загорання були поблизу села Бережці Любомльського району, біля села Комарове Маневицького району в урочищі «Покоси» недалеко від села Велика Глуша Любешівського району, окрай села Літогоще Рожищенського району в урочищі Фенське, біля села Гірники Ратнівського району, неподалік села Ружин Турійського району та в урочищі Круки біля села Стобихівка Камінь-Каширського району.
Причиною цих пожеж є нехтування правилами пожежної безпеки громадянами.
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Зокрема, рятувальники приборкали 7 пожеж на торфовищах, - інформує
ДСНС України у Волинській області.
Загорання були поблизу села Бережці Любомльського району, біля села Комарове Маневицького району в урочищі «Покоси» недалеко від села Велика Глуша Любешівського району, окрай села Літогоще Рожищенського району в урочищі Фенське, біля села Гірники Ратнівського району, неподалік села Ружин Турійського району та в урочищі Круки біля села Стобихівка Камінь-Каширського району.
Причиною цих пожеж є нехтування правилами пожежної безпеки громадянами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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