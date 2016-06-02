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Неповнолітній волинянин викрав у товариша гроші і велосипед

Неповнолітній волинянин викрав у товариша гроші і велосипед
В одному із сіл Іваничівського району 15-річний хлопець викрав велосипед та гроші у односельця.

Правоохоронці встановили, що неповнолітній зловмисник, перебуваючи на гостині в свого 17-річного товариша, викрав у нього велосипед та 200 польських злотих - інформує ГУНП у Волинській області.

Велосипед вилучили та повернуть власнику. Гроші зловмисник витратив на власні потреби.

Слідчі за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статі передбачає до трьох років позбавлення волі.


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Теги: крадіжка, школяр
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