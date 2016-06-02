Неповнолітній волинянин викрав у товариша гроші і велосипед





Правоохоронці встановили, що неповнолітній зловмисник, перебуваючи на гостині в свого 17-річного товариша, викрав у нього велосипед та 200 польських злотих - інформує ГУНП у Волинській області.



Велосипед вилучили та повернуть власнику. Гроші зловмисник витратив на власні потреби.



Слідчі за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Санкція статі передбачає до трьох років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із сіл Іваничівського району 15-річний хлопець викрав велосипед та гроші у односельця.Правоохоронці встановили, що неповнолітній зловмисник, перебуваючи на гостині в свого 17-річного товариша, викрав у нього велосипед та 200 польських злотих - інформує ГУНП у Волинській області.Велосипед вилучили та повернуть власнику. Гроші зловмисник витратив на власні потреби.Слідчі за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Санкція статі передбачає до трьох років позбавлення волі.

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