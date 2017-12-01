Били ломом, погрожували, штрикали ножем: на Волині банда напала на чоловіків
Сьогодні, 13:11
У селі Колодії Маневицького району троє чоловіків вчинили розбійний напад. Двох розбійників затримали і взяли під варту.
Інцидент трапився уночі, 14 червня 2018 року, - інформує прес-служба прокуратури області.
Так, двоє 27-річних молодиків і їхній не встановлений поки спільник, приїхали автомобілем у село та, вдягнувши на голови жіночі колготи, аби приховати обличчя, а на руки – рукавиці, проникли у будинок, в якому проживають 52-річні брати-близнюки.
Напавши на потерпілих та зв’язавши їх липкою стрічкою, розбійники били своїх жертв ломом, руками й ногами, погрожували й штрикали ножем, вимагаючи розповісти, де в хаті знаходяться гроші та цінні речі.
Обшукавши будинок, літню кухню і гараж, нападники розжилися лише двома мобільними телефонами та втекли.
Невдовзі двох із них - мешканця села Рованці та мешканця села Шепель Луцького району – затримали.
Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, та взято під варту на 60 днів.
Третій спільник розбійників перебуває у розшуку. Триває досудове розслідування.
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Інцидент трапився уночі, 14 червня 2018 року, - інформує прес-служба прокуратури області.
Так, двоє 27-річних молодиків і їхній не встановлений поки спільник, приїхали автомобілем у село та, вдягнувши на голови жіночі колготи, аби приховати обличчя, а на руки – рукавиці, проникли у будинок, в якому проживають 52-річні брати-близнюки.
Напавши на потерпілих та зв’язавши їх липкою стрічкою, розбійники били своїх жертв ломом, руками й ногами, погрожували й штрикали ножем, вимагаючи розповісти, де в хаті знаходяться гроші та цінні речі.
Обшукавши будинок, літню кухню і гараж, нападники розжилися лише двома мобільними телефонами та втекли.
Невдовзі двох із них - мешканця села Рованці та мешканця села Шепель Луцького району – затримали.
Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, та взято під варту на 60 днів.
Третій спільник розбійників перебуває у розшуку. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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