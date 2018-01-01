У центрі Луцька через аварію зникло світло





Інцидент трапився 18 червня, близько 10:00, - пишуть



Як повідомили у прес-службі «Волиньобленерго», аварійне відключення сталося через поломку на станції.



Увімкнути світло обіцяють після ремонтних робіт, орієнтовно до 17:00 цього ж дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Волі та прилеглих до нього вулицях у Луцьку зникло електропостачання.Інцидент трапився 18 червня, близько 10:00, - пишуть Волинські Новини Як повідомили у прес-службі «Волиньобленерго», аварійне відключення сталося через поломку на станції.Увімкнути світло обіцяють після ремонтних робіт, орієнтовно до 17:00 цього ж дня.

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