У центрі Луцька через аварію зникло світло
Сьогодні, 13:15
На проспекті Волі та прилеглих до нього вулицях у Луцьку зникло електропостачання.
Інцидент трапився 18 червня, близько 10:00, - пишуть Волинські Новини.
Як повідомили у прес-службі «Волиньобленерго», аварійне відключення сталося через поломку на станції.
Увімкнути світло обіцяють після ремонтних робіт, орієнтовно до 17:00 цього ж дня.
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Інцидент трапився 18 червня, близько 10:00, - пишуть Волинські Новини.
Як повідомили у прес-службі «Волиньобленерго», аварійне відключення сталося через поломку на станції.
Увімкнути світло обіцяють після ремонтних робіт, орієнтовно до 17:00 цього ж дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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