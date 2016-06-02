У львівському парку знайшли тіло 23-річного хлопця
Сьогодні, 13:27
У Львові в парку "Горіховий гай" виявили тіло 23-річного хлопця.
Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області,- передає УНН.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники інших служб, а також медики. Особу померлого встановлено – ним виявився 23–річний львів’янин. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Проводиться досудове розслідування, призначено судово-медичну експертизу, під час якої буде встановлено причину смерті львів’янина.
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Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області,- передає УНН.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники інших служб, а також медики. Особу померлого встановлено – ним виявився 23–річний львів’янин. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Проводиться досудове розслідування, призначено судово-медичну експертизу, під час якої буде встановлено причину смерті львів’янина.
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