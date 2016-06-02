У львівському парку знайшли тіло 23-річного хлопця





Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області,- передає



"На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники інших служб, а також медики. Особу померлого встановлено – ним виявився 23–річний львів’янин. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено", – йдеться в повідомленні.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Проводиться досудове розслідування, призначено судово-медичну експертизу, під час якої буде встановлено причину смерті львів’янина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові в парку "Горіховий гай" виявили тіло 23-річного хлопця.Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області,- передає УНН "На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники інших служб, а також медики. Особу померлого встановлено – ним виявився 23–річний львів’янин. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено", – йдеться в повідомленні.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Проводиться досудове розслідування, призначено судово-медичну експертизу, під час якої буде встановлено причину смерті львів’янина.

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