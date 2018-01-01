вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Правоохоронці відшукали двох зниклих волинян

Правоохоронці відшукали двох зниклих волинян
Волинські правоохоронці розшукали двох жителів сіл Угриничі та Велика Глуша Любешівського району, які зникли раніше.

Про це повідомили у прес-службі Любешівського ГУНП у Facebook.

Зокрема, 11 червня зник 32-річний житель села Угриничі.

А 17 червня близько 22 години до відділення надійшло повідомлення про те, що цього ж дня близько 8 години 24-річний житель с. Велика Глуша поїхав до Каменя-Каширського.

Поліцейські провели всі необхідні оперативно-розшукові заходи й встановили місце знаходження обох громадян протягом доби. Жодних насильницьких дій відносно чоловіків не вчинялось.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
Сьогодні, 14:31
17-річній волинянці, яка перебуває в комі після аварії, збирали кошти
Сьогодні, 14:14
Правоохоронці відшукали двох зниклих волинян
Сьогодні, 14:05
Розмитнення авто на єврономерах: яким буде акцизний податок
Сьогодні, 13:57
У львівському парку знайшли тіло 23-річного хлопця
Сьогодні, 13:27
Схожі новини
Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
11 червень, 14:48
На Волині розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО На Волині розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО
05 червень, 13:16
На Волині розшукують львів'янина, якого підозрюють у крадіжках нафти та газу. ФОТО На Волині розшукують львів'янина, якого підозрюють у крадіжках нафти та газу. ФОТО
22 травень, 11:17
Волинські поліцейські розшукують львів'янина, який переховується від суду. ФОТО Волинські поліцейські розшукують львів'янина, який переховується від суду. ФОТО
21 травень, 15:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Кропивницькому – масове отруєння собак
Сьогодні, 15:24
 0
У Луцьку зловили грабіжника
Сьогодні, 14:56
 0
На Волині поліція знищила посіви маку у полі
Сьогодні, 14:53
 0
Навпроти Львівської міськради дівчата влаштували оголену фотосесію. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8