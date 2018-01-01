Правоохоронці відшукали двох зниклих волинян





Про це повідомили у прес-службі Любешівського ГУНП у Facebook.



Зокрема, 11 червня зник 32-річний житель села Угриничі.



А 17 червня близько 22 години до відділення надійшло повідомлення про те, що цього ж дня близько 8 години 24-річний житель с. Велика Глуша поїхав до Каменя-Каширського.



Поліцейські провели всі необхідні оперативно-розшукові заходи й встановили місце знаходження обох громадян протягом доби. Жодних насильницьких дій відносно чоловіків не вчинялось.

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