Правоохоронці відшукали двох зниклих волинян
Сьогодні, 14:05
Волинські правоохоронці розшукали двох жителів сіл Угриничі та Велика Глуша Любешівського району, які зникли раніше.
Про це повідомили у прес-службі Любешівського ГУНП у Facebook.
Зокрема, 11 червня зник 32-річний житель села Угриничі.
А 17 червня близько 22 години до відділення надійшло повідомлення про те, що цього ж дня близько 8 години 24-річний житель с. Велика Глуша поїхав до Каменя-Каширського.
Поліцейські провели всі необхідні оперативно-розшукові заходи й встановили місце знаходження обох громадян протягом доби. Жодних насильницьких дій відносно чоловіків не вчинялось.
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Про це повідомили у прес-службі Любешівського ГУНП у Facebook.
Зокрема, 11 червня зник 32-річний житель села Угриничі.
А 17 червня близько 22 години до відділення надійшло повідомлення про те, що цього ж дня близько 8 години 24-річний житель с. Велика Глуша поїхав до Каменя-Каширського.
Поліцейські провели всі необхідні оперативно-розшукові заходи й встановили місце знаходження обох громадян протягом доби. Жодних насильницьких дій відносно чоловіків не вчинялось.
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