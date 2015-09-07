17-річній волинянці, яка перебуває в комі після аварії, збирали кошти

Поліщук Софії Михайлівни.



Захід провели 16 червня, - пише



Організаторами заходу стала Церква Адвентистів сьомого дня.



Нагадаємо, що



Під час концерту було зібрано на лікування Софії вдалося зібрати 14033 тис. грн та 10 євро. Кошти були передані рідному брату Софії Юрі, який був присутній на концерті.



«На даний час Софія перебуває на лікуванні в дитячій обласній лікарні, вона знаходиться в комі 1-го ступеня, зі слів мами, є невеличкі позитивні зміни в здоров'ї дитини. Ми просимо всіх долучитися до благородної справи та продовжувати молитись за здоров'я дівчинки», - зауважив пастир Церкви Адвентистів сьомого дня міста Рожище Анатолій.

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