У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір





Відповідну Віталій Ковальчук.



«Стан прибуткової території в жахливому стані, а це ж центр міста», - пише лучанин.



Він зазначає, що жителі неодноразово зверталися до міської влади та до депутата Микити Рабана, але «віз і досі там».



«На цей рік в бюджеті не передбачений ремонт нашої вулиці», - підкреслює чоловік.



Віталій Ковальчук просить усіх небайдужих підписати петицію, мовляв, це може допомогти вплинути на міську владу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, поблизу будинків 4 та 6 на вулиці Ковельській, просять відремонтувати прибудинкову територію.Відповідну петицію зареєстрував«Стан прибуткової території в жахливому стані, а це ж центр міста», - пише лучанин.Він зазначає, що жителі неодноразово зверталися до міської влади та до депутата, але «віз і досі там».«На цей рік в бюджеті не передбачений ремонт нашої вулиці», - підкреслює чоловік.Віталій Ковальчук просить усіх небайдужих підписати петицію, мовляв, це може допомогти вплинути на міську владу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію