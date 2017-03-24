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У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір

У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір
У Луцьку, поблизу будинків 4 та 6 на вулиці Ковельській, просять відремонтувати прибудинкову територію.

Відповідну петицію зареєстрував Віталій Ковальчук.

«Стан прибуткової території в жахливому стані, а це ж центр міста», - пише лучанин.

Він зазначає, що жителі неодноразово зверталися до міської влади та до депутата Микити Рабана, але «віз і досі там».

«На цей рік в бюджеті не передбачений ремонт нашої вулиці», - підкреслює чоловік.

Віталій Ковальчук просить усіх небайдужих підписати петицію, мовляв, це може допомогти вплинути на міську владу.

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Теги: ремонт, двір, Луцьк, Ковельська
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