Навпроти Львівської міськради дівчата влаштували оголену фотосесію. ФОТО
Сьогодні, 14:45
У Львові, навпроти міської Ратуші, дівчата влаштували оголену фотосесію.
Про це з посиланням на місцевого мешканця Євгена Кутейнікова повідомляє "Варта1", - пише ТСН.
«Знімання проводилося з балкону Найдорожчої ресторації Галичини («Масони»), яка розташована на площі Ринок, 14 (2 поверх). Гарні дівчата. Серед білого дня», - пише очевидець.
«Фотосесія на площі Ринок навпроти головного входу у міську раду. Вам подобається?» – йдеться у дописі.
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Про це з посиланням на місцевого мешканця Євгена Кутейнікова повідомляє "Варта1", - пише ТСН.
«Знімання проводилося з балкону Найдорожчої ресторації Галичини («Масони»), яка розташована на площі Ринок, 14 (2 поверх). Гарні дівчата. Серед білого дня», - пише очевидець.
«Фотосесія на площі Ринок навпроти головного входу у міську раду. Вам подобається?» – йдеться у дописі.
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