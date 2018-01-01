Навпроти Львівської міськради дівчата влаштували оголену фотосесію. ФОТО





Про це з посиланням на місцевого мешканця Євгена Кутейнікова повідомляє "Варта1", - пише



«Знімання проводилося з балкону Найдорожчої ресторації Галичини («Масони»), яка розташована на площі Ринок, 14 (2 поверх). Гарні дівчата. Серед білого дня», - пише очевидець.



«Фотосесія на площі Ринок навпроти головного входу у міську раду. Вам подобається?» – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові, навпроти міської Ратуші, дівчата влаштували оголену фотосесію.Про це з посиланням на місцевого мешканця Євгена Кутейнікова повідомляє "Варта1", - пише ТСН «Знімання проводилося з балкону Найдорожчої ресторації Галичини («Масони»), яка розташована на площі Ринок, 14 (2 поверх). Гарні дівчата. Серед білого дня», - пише очевидець.«Фотосесія на площі Ринок навпроти головного входу у міську раду. Вам подобається?» – йдеться у дописі.

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