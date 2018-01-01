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Навпроти Львівської міськради дівчата влаштували оголену фотосесію. ФОТО

Навпроти Львівської міськради дівчата влаштували оголену фотосесію. ФОТО
У Львові, навпроти міської Ратуші, дівчата влаштували оголену фотосесію.

Про це з посиланням на місцевого мешканця Євгена Кутейнікова повідомляє "Варта1", - пише ТСН.

«Знімання проводилося з балкону Найдорожчої ресторації Галичини («Масони»), яка розташована на площі Ринок, 14 (2 поверх). Гарні дівчата. Серед білого дня», - пише очевидець.

«Фотосесія на площі Ринок навпроти головного входу у міську раду. Вам подобається?» – йдеться у дописі.
Навпроти Львівської міськради дівчата влаштували оголену фотосесію. ФОТО

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Теги: Львів, фотосесія
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