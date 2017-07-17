Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Овадно: вул. Тополева, Нова
2.09:00 – 17:00 ФАП, магазин с. Хотячів: вул. Карбишева, Володимирська, Лугова, Польова, Зелена, 24 серпня
Іваничівський район
1. 9:30 - 17:00
с.Мишів вул.Садова1-24,8 Березня 2, Колгоспна, 29-59,Зелена 18
2 Л 04-03 кап.ремонт ЗТП. 9:30 - 17:00 с.Заболотці,Заставне вул.Л.Українки, Низова, Литовеж (вул.Шевченка53-126,),с.Біличі вул.Трохімівка
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 17:00 Медпункт, ССТ Сошично (магазин). с.Ставище, вул.. Центральна
2. ЩТП-401 Л-1, Л-2. 10:00 – 16:00 с.Брониця, вул.. Молодіжна, вул.. Набережна, вул.. Озерна.
Ківерцівський район
1. 08:3-16:30
КТП-553 с.Прилуцьке
КТП-553 с.Прилуцьке
вул.Квітнева,вул.Молодіжна,
2 ПЛ-0.4 кВ КТП-419
Л-2
08:3-16:30
КТП-419 с.Дерно
КТП-419 с.Дерно
вул.Спеціалістів,22-38/парні/,вул.Молоді,1-10
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ КТП-147 9:00-17:00 Церква с. Козлиничі. с. Козлиничі.
2. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-446 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2,
КНС №10 Ватутіна,
ФОП Причепа В. Г.,
ПТМ "Ковельтепло",
Ф. О. Клюнда В. А.,
ФОП Мулярчук Д. І.,
ФОП Білець О.Т. с. Дубове, вул. Сонячна,
с. Вербка, вул. І. Франка,
м. Ковель, вул. Ватутіна.
Локачинський район
1. КТП-224 9:00 – 17:00 с.Маньків: Церква, школа с.Маньків вул.Шкільна
2. КТП-166 ПЛ-0,4 кВ Л-3 9:00 – 17:00 смт.Локачі вул. Незалежності
Луцький район
1.10:00-18:00
ФОП Коськіна М.С. - Автоцентр
2. 10:00-17:00 С/р с. Радомишль (с. Суховоля – ФАП)
Полонківське СТ - магазин с. Суховоля вул. Сонячна
3.09:00-17:00
ФОП Слюз О.Ф. – їдальня
с/р с.Садів – млин, ФАП, клуб, артсвердловина
ФОП Жук С.А. – приміщення риборозведення
СГПП «Садів» - ферма, тракторна бригада
ПАТ «Укртелеком»
Школа с.Садів
с. Садів вул. Молодіжна, І.Франка, Стуса, Шевченка, Польова
4. КТП-187 10:00-17:00 СТзОВ «Романів» -млин с. Романів вул. 17 Вересня
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-184 9:00-17:00 с.Піща школа, церква с.Піща вул.Набережна
2 ктп-175 9:00-17:00 с.Мельники база відпочинку
Львівський національний університет ім.Франка
3 пл-0.4 ктп-255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор Митрофанович ФОП Пилиповець Ігор Купріянович с.Світязь вул.Жовтнева
4 пл-0.4 ктп-259 9:00-18:00 ДП "Волинський -експертно -технічний центр" с.Світязь вул.Миру Вересова
Любешівський район
1.10:00-17:00
с. Мала Глуша вул. Вишнева, Партизанська, х. Заріка, Отвержениця, Ямниця, с. Щитинь (повністю)
2 КТП-143 3 10:00 до 17:00 10:00-17:00 с. Ветли вул. Молодіжна
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1,3 від ЗТП-102 10:00-17:00 смт. Любешів вул. Незалежності (частково), вул. Островського
Маневицький район
1. 11:00-18:00 КТП-50, с. Бережниця.
КТП-51, с.Градиськ
КТП-52, с. Троянівка - Районний відділ освіти (башня), Релігійна громада. Троянівська сільська рада (їдальня дит.садка), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Троянівська сільська рада (будинок культури), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).
КТП-53.
КТП-55, с. Черськ - Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна (магазин), ФОП Михайлевський Андрій Йосипович (цех), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Троянівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин).
КТП-226, с. Бережниця - Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП СмІтюх В.В. (торгівельний кіоск).
КТП-270, с. Троянівка - ФОП Іващик А.В. (пилорама).
КТП-283 - Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Районний відділ освіти (школа, гуртожиток).
КТП-373, с. Черськ.
КТП-375.
КТП-403, с. Бережниця - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (відділення), Кооператив "Бережанка" (ларьок), Кооператив "Бережанка" (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство", ФОП Василюк Олександр Олександрович (цех).
КТП-407, с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство".
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-35 10:00-17:00 ФОП Шилак О.О. (ларьок), Молитовний будинок. с. Прилісне
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
УТОС, ЖКП №1 м.Нововолинськ
вул.Дорогиничівська
вул.Петрова
пров.Новий
вул.Автобусна, 14
2. 09:00-17:00 Магазин Міленіум, London, Альфа, Барвінок, Орбіта, Соло, Кобзар, Коттон, Вікнарьов, Техносвіт, Ювілейний; ломбард благо, кафе Круїз, агентство Соломія , державний нотаріус, нотаріус, відділ Пенсійного забезпечення перукарня Прометей, відділ реєстр. виборців, центр соціальної служби, управління праці та соціального захисту, страхова Оранта, фонд страхування, юрист, адвокат, Дельта банк, Укрсоц банк, кафе Ольга, ЖКО м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 4
б-р Шевченка, 1, 3, 5-13
Ратнівський район
1 ЗТП-309 10:00-16:00 с.Датинь частково
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 від КТП-492 9:00-17:00 м.Рожище в.К.Шолокадзе, Лермонтова, Кольцова.
2 ПЛ-0,4 від КТП-58 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю) с.Іванівка (повністю)
3 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.
с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.
с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.
с.Крижівка
с.Луків
с.Незвір
4 ПЛ-0,4 від КТП-166 9:00-17:00 с.Щурин (зерносховище, церква, млин) с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-266 10:00-17:00 с. Буцинь вул.Ювілейна. Дубіка (частково)
Турійський район
1. 10:00-16:00 АГРС, ФГ «Факторія»- бригада, школа, ФГ «Аміла», ФАП, СКЗ, Клюська с/р- клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р – школа, ФАП, ТРСТ- магазин, ФГ «Сосновий двір», СКЗ, ФОП Ярчак Т.Л.- кафе «Фіалка» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, с.Городилець
2 ПЛ-0,4кВ Л-6 від ЗТП-305 12:00-14:00 ФОП Кмін М.І. – магазин «Віста», ФОП Матеюк С.П. - шиномонтаж смт.Турійськ вул.Ковельська
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Овадно: вул. Тополева, Нова
2.09:00 – 17:00 ФАП, магазин с. Хотячів: вул. Карбишева, Володимирська, Лугова, Польова, Зелена, 24 серпня
Іваничівський район
1. 9:30 - 17:00
с.Мишів вул.Садова1-24,8 Березня 2, Колгоспна, 29-59,Зелена 18
2 Л 04-03 кап.ремонт ЗТП. 9:30 - 17:00 с.Заболотці,Заставне вул.Л.Українки, Низова, Литовеж (вул.Шевченка53-126,),с.Біличі вул.Трохімівка
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 17:00 Медпункт, ССТ Сошично (магазин). с.Ставище, вул.. Центральна
2. ЩТП-401 Л-1, Л-2. 10:00 – 16:00 с.Брониця, вул.. Молодіжна, вул.. Набережна, вул.. Озерна.
Ківерцівський район
1. 08:3-16:30
КТП-553 с.Прилуцьке
КТП-553 с.Прилуцьке
вул.Квітнева,вул.Молодіжна,
2 ПЛ-0.4 кВ КТП-419
Л-2
08:3-16:30
КТП-419 с.Дерно
КТП-419 с.Дерно
вул.Спеціалістів,22-38/парні/,вул.Молоді,1-10
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ КТП-147 9:00-17:00 Церква с. Козлиничі. с. Козлиничі.
2. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-446 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2,
КНС №10 Ватутіна,
ФОП Причепа В. Г.,
ПТМ "Ковельтепло",
Ф. О. Клюнда В. А.,
ФОП Мулярчук Д. І.,
ФОП Білець О.Т. с. Дубове, вул. Сонячна,
с. Вербка, вул. І. Франка,
м. Ковель, вул. Ватутіна.
Локачинський район
1. КТП-224 9:00 – 17:00 с.Маньків: Церква, школа с.Маньків вул.Шкільна
2. КТП-166 ПЛ-0,4 кВ Л-3 9:00 – 17:00 смт.Локачі вул. Незалежності
Луцький район
1.10:00-18:00
ФОП Коськіна М.С. - Автоцентр
2. 10:00-17:00 С/р с. Радомишль (с. Суховоля – ФАП)
Полонківське СТ - магазин с. Суховоля вул. Сонячна
3.09:00-17:00
ФОП Слюз О.Ф. – їдальня
с/р с.Садів – млин, ФАП, клуб, артсвердловина
ФОП Жук С.А. – приміщення риборозведення
СГПП «Садів» - ферма, тракторна бригада
ПАТ «Укртелеком»
Школа с.Садів
с. Садів вул. Молодіжна, І.Франка, Стуса, Шевченка, Польова
4. КТП-187 10:00-17:00 СТзОВ «Романів» -млин с. Романів вул. 17 Вересня
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-184 9:00-17:00 с.Піща школа, церква с.Піща вул.Набережна
2 ктп-175 9:00-17:00 с.Мельники база відпочинку
Львівський національний університет ім.Франка
3 пл-0.4 ктп-255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор Митрофанович ФОП Пилиповець Ігор Купріянович с.Світязь вул.Жовтнева
4 пл-0.4 ктп-259 9:00-18:00 ДП "Волинський -експертно -технічний центр" с.Світязь вул.Миру Вересова
Любешівський район
1.10:00-17:00
с. Мала Глуша вул. Вишнева, Партизанська, х. Заріка, Отвержениця, Ямниця, с. Щитинь (повністю)
2 КТП-143 3 10:00 до 17:00 10:00-17:00 с. Ветли вул. Молодіжна
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1,3 від ЗТП-102 10:00-17:00 смт. Любешів вул. Незалежності (частково), вул. Островського
Маневицький район
1. 11:00-18:00 КТП-50, с. Бережниця.
КТП-51, с.Градиськ
КТП-52, с. Троянівка - Районний відділ освіти (башня), Релігійна громада. Троянівська сільська рада (їдальня дит.садка), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Троянівська сільська рада (будинок культури), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).
КТП-53.
КТП-55, с. Черськ - Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна (магазин), ФОП Михайлевський Андрій Йосипович (цех), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Троянівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин).
КТП-226, с. Бережниця - Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП СмІтюх В.В. (торгівельний кіоск).
КТП-270, с. Троянівка - ФОП Іващик А.В. (пилорама).
КТП-283 - Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Районний відділ освіти (школа, гуртожиток).
КТП-373, с. Черськ.
КТП-375.
КТП-403, с. Бережниця - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (відділення), Кооператив "Бережанка" (ларьок), Кооператив "Бережанка" (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство", ФОП Василюк Олександр Олександрович (цех).
КТП-407, с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство".
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-35 10:00-17:00 ФОП Шилак О.О. (ларьок), Молитовний будинок. с. Прилісне
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
УТОС, ЖКП №1 м.Нововолинськ
вул.Дорогиничівська
вул.Петрова
пров.Новий
вул.Автобусна, 14
2. 09:00-17:00 Магазин Міленіум, London, Альфа, Барвінок, Орбіта, Соло, Кобзар, Коттон, Вікнарьов, Техносвіт, Ювілейний; ломбард благо, кафе Круїз, агентство Соломія , державний нотаріус, нотаріус, відділ Пенсійного забезпечення перукарня Прометей, відділ реєстр. виборців, центр соціальної служби, управління праці та соціального захисту, страхова Оранта, фонд страхування, юрист, адвокат, Дельта банк, Укрсоц банк, кафе Ольга, ЖКО м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 4
б-р Шевченка, 1, 3, 5-13
Ратнівський район
1 ЗТП-309 10:00-16:00 с.Датинь частково
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 від КТП-492 9:00-17:00 м.Рожище в.К.Шолокадзе, Лермонтова, Кольцова.
2 ПЛ-0,4 від КТП-58 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю) с.Іванівка (повністю)
3 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.
с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.
с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.
с.Крижівка
с.Луків
с.Незвір
4 ПЛ-0,4 від КТП-166 9:00-17:00 с.Щурин (зерносховище, церква, млин) с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-266 10:00-17:00 с. Буцинь вул.Ювілейна. Дубіка (частково)
Турійський район
1. 10:00-16:00 АГРС, ФГ «Факторія»- бригада, школа, ФГ «Аміла», ФАП, СКЗ, Клюська с/р- клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р – школа, ФАП, ТРСТ- магазин, ФГ «Сосновий двір», СКЗ, ФОП Ярчак Т.Л.- кафе «Фіалка» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, с.Городилець
2 ПЛ-0,4кВ Л-6 від ЗТП-305 12:00-14:00 ФОП Кмін М.І. – магазин «Віста», ФОП Матеюк С.П. - шиномонтаж смт.Турійськ вул.Ковельська
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