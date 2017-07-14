На Волині поліція знищила посіви маку у полі





Вилучені рослини направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи, - інформує ГуНП у Волинській області.



За фактом посіву або вирощування снотворного маку слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 10 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 1,7 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Баїв Ковельського району на присадибній ділянці місцевої жительки поліцейські вилучили 400 стебел маку.Вилучені рослини направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи, - інформує ГуНП у Волинській області.За фактом посіву або вирощування снотворного маку слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 10 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 1,7 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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