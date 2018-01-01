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У Луцьку зловили грабіжника

У Луцьку зловили грабіжника
У Луцьку затримали чоловіка, який побив та пограбував волинянина.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

Інцидент стався близько 22 години, 17 червня.

Зловмисник побив волинянина та забрав у того мобільний телефон з з грошима (1,3 тис. грн.).

Правоохоронці встановили, що злочинець - 24-річний житель села Цегів Горохівського району.

За фактом, вчинення розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі строком від трьох до семи років.

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Теги: грабіжник, Луцьк, поліція
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