У Луцьку зловили грабіжника





Про це повідомили у



Інцидент стався близько 22 години, 17 червня.



Зловмисник побив волинянина та забрав у того мобільний телефон з з грошима (1,3 тис. грн.).



Правоохоронці встановили, що злочинець - 24-річний житель села Цегів Горохівського району.



За фактом, вчинення розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі строком від трьох до семи років.

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