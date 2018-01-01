У Луцьку зловили грабіжника
Сьогодні, 14:56
У Луцьку затримали чоловіка, який побив та пограбував волинянина.
Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Інцидент стався близько 22 години, 17 червня.
Зловмисник побив волинянина та забрав у того мобільний телефон з з грошима (1,3 тис. грн.).
Правоохоронці встановили, що злочинець - 24-річний житель села Цегів Горохівського району.
За фактом, вчинення розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі строком від трьох до семи років.
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Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Інцидент стався близько 22 години, 17 червня.
Зловмисник побив волинянина та забрав у того мобільний телефон з з грошима (1,3 тис. грн.).
Правоохоронці встановили, що злочинець - 24-річний житель села Цегів Горохівського району.
За фактом, вчинення розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі строком від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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