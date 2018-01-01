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У Кропивницькому – масове отруєння собак

У Кропивницькому – масове отруєння собак
У Кропивницькому невідомі масово труять собак.

Так, 18 червня, зранку у місті було знайдено шість тіл, одне собаченя ще билося в судомах. Загалом за останній місяць померло кілька сотень, - повідомляє ТСН.

Тварини гинуть через протитуберкульозний препарат, який є у вільному доступі в аптеках і коштує геть дешево. Його підкладають до їжі, а за півгодини собака помирає в судомах. Протиотрутою є вітамін B6, який потрібно одразу вводити.

Міська влада заперечує свою причетність до вбивства собак. Правоохоронці тим часом відкрили вже три кримінальні провадження, однак не можуть виявити підозрюваних.

Убивства відбуваються у різних районах Кропивницького. Загалом гинуть вуличні собаки, однак бували випадки, коли і вмирали і свійські. 

Міського притулку у Кропивницькому немає, волонтери побудували невеликі прихистки собак, однак вони не можуть впоратися із двома-трьома тисячами тварин, які живуть у обласному центрі. Б

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Теги: загибель, собака
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