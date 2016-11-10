Судитимуть лучан, які серед вулиці викрали чоловіка





Нагадаємо, що інцидент трапився уночі 25 березня цього року, - інформує прес-служба прокуратури області.



Так, двоє чоловіків, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності (один – за умисне вбивство), напали на потерпілого поблизу житлового будинку на вулиці Гордіюк у Луцьку, силою помістили у мікроавтобус та завезли у село Городище-2 Луцького району, де проживав один із викрадачів.



Дорогою жертві надягнули на голову мішок, били та погрожували розправою.



Помістивши чоловіка у підвал, зловмисники відібрали у нього кошти та мобільний телефон і, продовжуючи бити, вимагали 2000 доларів США.



При цьому потерпілого примусили написати розписку про отримання ним цієї суми у борг від одного з нападників, аби продемонструвати її батькам жертви, щоб могти одержати від них "заборговане".



Попри те, що вхід у підвал був забарикадований і його охороняв собака бійцівської породи, викраденому громадянину вдалося втекти.



Нападників обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 189 КК України.

Подальшу їхню долю вирішуватиме суд.







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