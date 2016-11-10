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Судитимуть лучан, які серед вулиці викрали чоловіка

Судитимуть лучан, які серед вулиці викрали чоловіка
На Волині судитимуть двох лучан, які викрали чоловіка.

Нагадаємо, що інцидент трапився уночі 25 березня цього року, - інформує прес-служба прокуратури області.

Так, двоє чоловіків, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності (один – за умисне вбивство), напали на потерпілого поблизу житлового будинку на вулиці Гордіюк у Луцьку, силою помістили у мікроавтобус та завезли у село Городище-2 Луцького району, де проживав один із викрадачів.

Дорогою жертві надягнули на голову мішок, били та погрожували розправою.

Помістивши чоловіка у підвал, зловмисники відібрали у нього кошти та мобільний телефон і, продовжуючи бити, вимагали 2000 доларів США.

При цьому потерпілого примусили написати розписку про отримання ним цієї суми у борг від одного з нападників, аби продемонструвати її батькам жертви, щоб могти одержати від них "заборговане".

Попри те, що вхід у підвал був забарикадований і його охороняв собака бійцівської породи, викраденому громадянину вдалося втекти.

Нападників обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 189 КК України.
Подальшу їхню долю вирішуватиме суд.



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Теги: лучани, викрадення, суд
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