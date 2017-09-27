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Двох волинян покусали змії

Двох волинян покусали змії
На Волині трапилися два випадки укусу людей зміями.

Про це пише Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на сторінці у facebook.

Так, 27-річна дівчина в лісі збирала чорниці, як раптом відчула пекучий біль в лівій руці і побачила поряд змію світло-коричневого кольору. Плазун після укусу не тікав, а потерпіла навіть встигла його сфотографувати.

Після цього дівчинка зателефонувала батькам, які негайно виїхали до лісу і викликали екстрену медичну допомогу.

Бригада ЕМД, прибувши до потерпілої, надала необхідну першу медичну допомогу і транспортувала її медичного закладу.

Другий потерпілий одразу не помітив, що його хтось вкусив. Лише через кілька годин, відчувши погіршення стану здоров’я, слабкість, нудоту та помітивши набряк у місці укусу – викликав екстрену медичну допомогу.

Медики ЕМД оглянули чоловіка, обробили рану, налагодили довенний доступ, надали екстрену медичну допомогу і транспортували до медичного закладу.

В цьому році усі районні лікарні області забезпечені протизміїними сиворотками. Адже найбільш ефективний засіб проти зміїної отрути – це сироватка, введена не пізніше ніж через 30 хвилин після укусу.

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Теги: змія, укус, Волинь
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Коментарі 1
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27 річна дівчинка)))))))
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