Двох волинян покусали змії





Про це пише Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на сторінці у



Так, 27-річна дівчина в лісі збирала чорниці, як раптом відчула пекучий біль в лівій руці і побачила поряд змію світло-коричневого кольору. Плазун після укусу не тікав, а потерпіла навіть встигла його сфотографувати.



Після цього дівчинка зателефонувала батькам, які негайно виїхали до лісу і викликали екстрену медичну допомогу.



Бригада ЕМД, прибувши до потерпілої, надала необхідну першу медичну допомогу і транспортувала її медичного закладу.



Другий потерпілий одразу не помітив, що його хтось вкусив. Лише через кілька годин, відчувши погіршення стану здоров’я, слабкість, нудоту та помітивши набряк у місці укусу – викликав екстрену медичну допомогу.



Медики ЕМД оглянули чоловіка, обробили рану, налагодили довенний доступ, надали екстрену медичну допомогу і транспортували до медичного закладу.



В цьому році усі районні лікарні області забезпечені протизміїними сиворотками. Адже найбільш ефективний засіб проти зміїної отрути – це сироватка, введена не пізніше ніж через 30 хвилин після укусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині трапилися два випадки укусу людей зміями.Про це пише Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на сторінці у facebook Так, 27-річна дівчина в лісі збирала чорниці, як раптом відчула пекучий біль в лівій руці і побачила поряд змію світло-коричневого кольору. Плазун після укусу не тікав, а потерпіла навіть встигла його сфотографувати.Після цього дівчинка зателефонувала батькам, які негайно виїхали до лісу і викликали екстрену медичну допомогу.Бригада ЕМД, прибувши до потерпілої, надала необхідну першу медичну допомогу і транспортувала її медичного закладу.Другий потерпілий одразу не помітив, що його хтось вкусив. Лише через кілька годин, відчувши погіршення стану здоров’я, слабкість, нудоту та помітивши набряк у місці укусу – викликав екстрену медичну допомогу.Медики ЕМД оглянули чоловіка, обробили рану, налагодили довенний доступ, надали екстрену медичну допомогу і транспортували до медичного закладу.В цьому році усі районні лікарні області забезпечені протизміїними сиворотками. Адже найбільш ефективний засіб проти зміїної отрути – це сироватка, введена не пізніше ніж через 30 хвилин після укусу.

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