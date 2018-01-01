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На Херсонщині у закинутому заводі вбило струмом дитину

На Херсонщині у закинутому заводі вбило струмом дитину
У Бериславському районі, що на Херсонщині, хлопчика на смерть вдарило струмом на території підприємства, що не працює.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, загиблим виявився 8-річний хлопчик з міста Нова Каховка, який приїхав в гості до бабусі. Попередньо, він разом з друзями грався на території підприємства. При цьому його територія взагалі не охороняється. Зі слів друзів загиблого, хлопчик доторкнувся до трансформатора і його вразило струмом. Вони одразу побігли до найближчого магазину та розповіли все продавцю, проте дитина загинула ще до приїзду швидкої.

Наразі поліція встановлює осіб, яким належить ця територія. Так, вони мали б забезпечити охорону та не допускати сторонніх людей до об’єкта з високою напругою.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.275 Кримінального кодексу України "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".


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Теги: смерть, дитина
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