На Херсонщині у закинутому заводі вбило струмом дитину





Про це повідомляє прес-служба



Як зазначається, загиблим виявився 8-річний хлопчик з міста Нова Каховка, який приїхав в гості до бабусі. Попередньо, він разом з друзями грався на території підприємства. При цьому його територія взагалі не охороняється. Зі слів друзів загиблого, хлопчик доторкнувся до трансформатора і його вразило струмом. Вони одразу побігли до найближчого магазину та розповіли все продавцю, проте дитина загинула ще до приїзду швидкої.



Наразі поліція встановлює осіб, яким належить ця територія. Так, вони мали б забезпечити охорону та не допускати сторонніх людей до об’єкта з високою напругою.



Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.275 Кримінального кодексу України "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бериславському районі, що на Херсонщині, хлопчика на смерть вдарило струмом на території підприємства, що не працює.Про це повідомляє прес-служба поліції Як зазначається, загиблим виявився 8-річний хлопчик з міста Нова Каховка, який приїхав в гості до бабусі. Попередньо, він разом з друзями грався на території підприємства. При цьому його територія взагалі не охороняється. Зі слів друзів загиблого, хлопчик доторкнувся до трансформатора і його вразило струмом. Вони одразу побігли до найближчого магазину та розповіли все продавцю, проте дитина загинула ще до приїзду швидкої.Наразі поліція встановлює осіб, яким належить ця територія. Так, вони мали б забезпечити охорону та не допускати сторонніх людей до об’єкта з високою напругою.Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.275 Кримінального кодексу України "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".

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