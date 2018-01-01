Особливості вибору няні*





Зайнятість



Перед тим, як починати пошук, слід визначити на який час вам необхідна помічниця. Сьогодні найбільш поширені такі графіки:



- денна робота;

- нічна робота;

- вечірня зайнятість;

- робота через добу;



Денний режим роботи передбачає зайнятість від 8 до 12 годин. Обов'язки полягають в наступному:



-приготування їжі та годування;

- зустріч дитини зі школи або дитячого садка, супровід на додаткові заняття;

- якщо дитина не організована, то обов'язкові розвиваючі заняття в ігровій формі;

- контроль виконання домашнього завдання;



Робота в нічний час передбачає виконання таких обов'язків:



- гігієнічні процедури перед сном;

- приготування вечері і сніданку, годування;

- контроль нічного сну;

- організація ранкових процедур;

- супровід в школу або дитячий сад;



Для тих, кому доводиться часто затримуватися на роботі, зручно запросити няню на вечірній час. Завдяки цьому ваша дитина буде вчасно доставлена з дитячого закладу, нагодована і з користю проведе час перед нічним сном.



Для деяких сімей більш зручно, якщо няня буде піклуватися про малюка цілодобово і проживати в наданій кімнаті. В даному випадку варто заздалегідь обумовити порядок надання вихідних днів, а основні обов'язки полягають в наступному:



- приготування їжі;

- годування;

- організація дозвілля та проведення занять;

- супровід на прогулянку, в медичні установи, на різні заходи;

- повний гігієнічний догляд;

- прибирання в дитячій кімнаті;







Шляхи пошуку



Сьогодні оголошення «



Компанії, які мають достатній досвід роботи в сфері надання послуг, мають велику базу даних, приймають на роботу професійних менеджерів, які точно визначають потреби роботодавців, здатні швидко підібрати підходящу кандидатуру і професійно організувати співбесіду.



Для тих, хто цінує вільний час можна скористатися послугами онлайн сервісів. Завдяки їм, подати заявку можна не виходячи з дому, так само, як і ознайомитися з резюме претендентів.







Критерії вибору



При виборі няні, необхідно враховувати вік дитини і виходячи з цього, вибирати няню з відповідними професійними навичками. Якщо дитині ще немає 2 років, то людина, крім достатнього досвіду роботи з маленькими дітьми, повинна мати медичну освіту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багатьом знайома ситуація, коли після декретної відпустки необхідно виходити на роботу, а доручити турботу про малюка нікому. Адже навіть влаштування дитини в дитячий сад не вирішує проблему, особливо, якщо у мами ненормований робочий день або змінний графік. Оптимальним рішенням у цій ситуації стане залучення няні.Перед тим, як починати пошук, слід визначити на який час вам необхідна помічниця. Сьогодні найбільш поширені такі графіки:- денна робота;- нічна робота;- вечірня зайнятість;- робота через добу;Денний режим роботи передбачає зайнятість від 8 до 12 годин. Обов'язки полягають в наступному:-приготування їжі та годування;- зустріч дитини зі школи або дитячого садка, супровід на додаткові заняття;- якщо дитина не організована, то обов'язкові розвиваючі заняття в ігровій формі;- контроль виконання домашнього завдання;Робота в нічний час передбачає виконання таких обов'язків:- гігієнічні процедури перед сном;- приготування вечері і сніданку, годування;- контроль нічного сну;- організація ранкових процедур;- супровід в школу або дитячий сад;Для тих, кому доводиться часто затримуватися на роботі, зручно запросити няню на вечірній час. Завдяки цьому ваша дитина буде вчасно доставлена з дитячого закладу, нагодована і з користю проведе час перед нічним сном.Для деяких сімей більш зручно, якщо няня буде піклуватися про малюка цілодобово і проживати в наданій кімнаті. В даному випадку варто заздалегідь обумовити порядок надання вихідних днів, а основні обов'язки полягають в наступному:- приготування їжі;- годування;- організація дозвілля та проведення занять;- супровід на прогулянку, в медичні установи, на різні заходи;- повний гігієнічний догляд;- прибирання в дитячій кімнаті;Сьогодні оголошення « требуется няня » найбільш часто зустрічаються в друкованих виданнях, на онлайн сервісах. Багато, прийнявши рішення взяти няню для дитини, намагаються максимально скористатися допомогою друзів і знайомих. Якщо такий пошук не принесе результатів, то краще скористатися надійними ресурсами і звернутися в кадрове агентство з підбору домашнього персоналу.Компанії, які мають достатній досвід роботи в сфері надання послуг, мають велику базу даних, приймають на роботу професійних менеджерів, які точно визначають потреби роботодавців, здатні швидко підібрати підходящу кандидатуру і професійно організувати співбесіду.Для тих, хто цінує вільний час можна скористатися послугами онлайн сервісів. Завдяки їм, подати заявку можна не виходячи з дому, так само, як і ознайомитися з резюме претендентів.При виборі няні, необхідно враховувати вік дитини і виходячи з цього, вибирати няню з відповідними професійними навичками. Якщо дитині ще немає 2 років, то людина, крім достатнього досвіду роботи з маленькими дітьми, повинна мати медичну освіту.

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