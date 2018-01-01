Особливості вибору няні*
Сьогодні, 09:10
Багатьом знайома ситуація, коли після декретної відпустки необхідно виходити на роботу, а доручити турботу про малюка нікому. Адже навіть влаштування дитини в дитячий сад не вирішує проблему, особливо, якщо у мами ненормований робочий день або змінний графік. Оптимальним рішенням у цій ситуації стане залучення няні.
Зайнятість
Перед тим, як починати пошук, слід визначити на який час вам необхідна помічниця. Сьогодні найбільш поширені такі графіки:
- денна робота;
- нічна робота;
- вечірня зайнятість;
- робота через добу;
Денний режим роботи передбачає зайнятість від 8 до 12 годин. Обов'язки полягають в наступному:
-приготування їжі та годування;
- зустріч дитини зі школи або дитячого садка, супровід на додаткові заняття;
- якщо дитина не організована, то обов'язкові розвиваючі заняття в ігровій формі;
- контроль виконання домашнього завдання;
Робота в нічний час передбачає виконання таких обов'язків:
- гігієнічні процедури перед сном;
- приготування вечері і сніданку, годування;
- контроль нічного сну;
- організація ранкових процедур;
- супровід в школу або дитячий сад;
Для тих, кому доводиться часто затримуватися на роботі, зручно запросити няню на вечірній час. Завдяки цьому ваша дитина буде вчасно доставлена з дитячого закладу, нагодована і з користю проведе час перед нічним сном.
Для деяких сімей більш зручно, якщо няня буде піклуватися про малюка цілодобово і проживати в наданій кімнаті. В даному випадку варто заздалегідь обумовити порядок надання вихідних днів, а основні обов'язки полягають в наступному:
- приготування їжі;
- годування;
- організація дозвілля та проведення занять;
- супровід на прогулянку, в медичні установи, на різні заходи;
- повний гігієнічний догляд;
- прибирання в дитячій кімнаті;
Шляхи пошуку
Сьогодні оголошення «требуется няня» найбільш часто зустрічаються в друкованих виданнях, на онлайн сервісах. Багато, прийнявши рішення взяти няню для дитини, намагаються максимально скористатися допомогою друзів і знайомих. Якщо такий пошук не принесе результатів, то краще скористатися надійними ресурсами і звернутися в кадрове агентство з підбору домашнього персоналу.
Компанії, які мають достатній досвід роботи в сфері надання послуг, мають велику базу даних, приймають на роботу професійних менеджерів, які точно визначають потреби роботодавців, здатні швидко підібрати підходящу кандидатуру і професійно організувати співбесіду.
Для тих, хто цінує вільний час можна скористатися послугами онлайн сервісів. Завдяки їм, подати заявку можна не виходячи з дому, так само, як і ознайомитися з резюме претендентів.
Критерії вибору
При виборі няні, необхідно враховувати вік дитини і виходячи з цього, вибирати няню з відповідними професійними навичками. Якщо дитині ще немає 2 років, то людина, крім достатнього досвіду роботи з маленькими дітьми, повинна мати медичну освіту.
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Зайнятість
Перед тим, як починати пошук, слід визначити на який час вам необхідна помічниця. Сьогодні найбільш поширені такі графіки:
- денна робота;
- нічна робота;
- вечірня зайнятість;
- робота через добу;
Денний режим роботи передбачає зайнятість від 8 до 12 годин. Обов'язки полягають в наступному:
-приготування їжі та годування;
- зустріч дитини зі школи або дитячого садка, супровід на додаткові заняття;
- якщо дитина не організована, то обов'язкові розвиваючі заняття в ігровій формі;
- контроль виконання домашнього завдання;
Робота в нічний час передбачає виконання таких обов'язків:
- гігієнічні процедури перед сном;
- приготування вечері і сніданку, годування;
- контроль нічного сну;
- організація ранкових процедур;
- супровід в школу або дитячий сад;
Для тих, кому доводиться часто затримуватися на роботі, зручно запросити няню на вечірній час. Завдяки цьому ваша дитина буде вчасно доставлена з дитячого закладу, нагодована і з користю проведе час перед нічним сном.
Для деяких сімей більш зручно, якщо няня буде піклуватися про малюка цілодобово і проживати в наданій кімнаті. В даному випадку варто заздалегідь обумовити порядок надання вихідних днів, а основні обов'язки полягають в наступному:
- приготування їжі;
- годування;
- організація дозвілля та проведення занять;
- супровід на прогулянку, в медичні установи, на різні заходи;
- повний гігієнічний догляд;
- прибирання в дитячій кімнаті;
Шляхи пошуку
Сьогодні оголошення «требуется няня» найбільш часто зустрічаються в друкованих виданнях, на онлайн сервісах. Багато, прийнявши рішення взяти няню для дитини, намагаються максимально скористатися допомогою друзів і знайомих. Якщо такий пошук не принесе результатів, то краще скористатися надійними ресурсами і звернутися в кадрове агентство з підбору домашнього персоналу.
Компанії, які мають достатній досвід роботи в сфері надання послуг, мають велику базу даних, приймають на роботу професійних менеджерів, які точно визначають потреби роботодавців, здатні швидко підібрати підходящу кандидатуру і професійно організувати співбесіду.
Для тих, хто цінує вільний час можна скористатися послугами онлайн сервісів. Завдяки їм, подати заявку можна не виходячи з дому, так само, як і ознайомитися з резюме претендентів.
Критерії вибору
При виборі няні, необхідно враховувати вік дитини і виходячи з цього, вибирати няню з відповідними професійними навичками. Якщо дитині ще немає 2 років, то людина, крім достатнього досвіду роботи з маленькими дітьми, повинна мати медичну освіту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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