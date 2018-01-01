вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Школи Луцька просять видавати учнівські квитки

Школи Луцька просять видавати учнівські квитки
У Луцьку просять зобов'язати школи видавати учнівські квитки.

Відповідну петицію зареєструвала Вікторія Онопрійчук.

Нагадаємо, директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Олександр Озінович заявив, що без учнівського квитка водії маршруток мають повне право вимагати в учнів платити повну вартість проїзду - 5 гривень.

«Зобов"язати керівництво шкіл виготовляти всім учням учнівські квитки, так як це роблять вищі навчальні заклади», - зазначає Вікторія Онопрійчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: учнівський квиток, Луцьк, школа, маршрутка, Озінович
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школи Луцька просять видавати учнівські квитки
Сьогодні, 16:30
На Херсонщині у закинутому заводі вбило струмом дитину
Сьогодні, 16:23
Двох волинян покусали змії
Сьогодні, 15:49
Судитимуть лучан, які серед вулиці викрали чоловіка
Сьогодні, 15:40
У Кропивницькому – масове отруєння собак
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
«Пашла вон»: у Луцьку водій вигнав з маршрутки матір і її сина-студента «Пашла вон»: у Луцьку водій вигнав з маршрутки матір і її сина-студента
17 червень, 07:39
Після підвищення вартості проїзду в маршрутках проблеми не вирішилися, - Пустовіт Після підвищення вартості проїзду в маршрутках проблеми не вирішилися, - Пустовіт
12 червень, 09:25
Маршрутник «здер» 5 гривень із дитини, яка не мала учнівського Маршрутник «здер» 5 гривень із дитини, яка не мала учнівського
07 червень, 22:57
Вагітній лучанці не поступилися місцем у маршрутці Вагітній лучанці не поступилися місцем у маршрутці
06 червень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Школи Луцька просять видавати учнівські квитки
Сьогодні, 16:30
 0
На Херсонщині у закинутому заводі вбило струмом дитину
Сьогодні, 16:23
 0
Двох волинян покусали змії
Сьогодні, 15:49
 0
Судитимуть лучан, які серед вулиці викрали чоловіка
Сьогодні, 15:40
 0
У Кропивницькому – масове отруєння собак
Сьогодні, 15:24
 0
Медіа
відео
1/8