Школи Луцька просять видавати учнівські квитки





Відповідну петицію зареєструвала Вікторія Онопрійчук.



Нагадаємо, директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Олександр Озінович заявив, що без учнівського квитка водії маршруток мають повне право вимагати в учнів платити повну вартість проїзду - 5 гривень.



«Зобов"язати керівництво шкіл виготовляти всім учням учнівські квитки, так як це роблять вищі навчальні заклади», - зазначає Вікторія Онопрійчук.

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