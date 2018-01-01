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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 червня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові можливий невеликий дощ. У Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – +26…+28.

Вітер західний, північний, північно-східний і північно-західний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз, погода, Волинь, Луцьк
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