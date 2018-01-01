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В Іваничах нагороджували учасників «Учитель року – 2018»

В Іваничах нагороджували учасників «Учитель року – 2018»
В селищі Іваничі нагороджували учасників Всеукраїнських конкурсів «Учитель року – 2018».

Захід відбувся 18 червня в актовому залі НКК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія», - інформує відділ інформаційної політики райдержадміністрації.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв, які поклали своє життя на Сході України.

З вітальними словами до учасників заходу звернулась голова райдержадміністрації Лілія Кревська:

"Сьогодні у цій залі зібрались світлі і мудрі люди – наші педагоги!
Я щиро вклоняюсь і дякую кожному з вас, за самовіддану працю. Я пишаюсь освітянами Іваничівщини. Ви кращі педагоги Волині, України. Вашими знаннями і серцями твориться нова країна!Без учителя немає держави. Тож, сійте розумне, добре, вічне! Навчайте нові покоління, формуйте інтелект нації, плекайте добро, виховуйте патріотизм, прокладайте стежку з країни дитинства в доросле життя.
Вчіть дітей мріяти, а їх мрії, щоб ставали реальністю".

Опісля Лілія Богданівна за високий рівень професійної майстерності, активну, творчу і результативну роботу по навчанню і вихованню учнів, ефективне впровадження інноваційних технологій в освітній процес та перемогу в районному та обласному турах Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» нагородила Почесною грамотою районної державної адміністрації учителя німецької мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 - гімназія» смт Іваничі Інну Хільковець та учителя української мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 - гімназія» смт Іваничі Світлану Парафін.

Також вітали педагогів загальноосвітніх шкіл та вручили подяки відділу освіти та молоді Іваничівської райдержадміністрації і грошові винагороди.

До привітань приєднались заступник голови районної ради Юрій Мазурок, заступник селищного голови Віктор Березюк, переможець першого (районного) туру, лауреат другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» Інна Хільковець.

Справжнім подарунком для присутніх стали художні номери підготовлені учнями загальноосвітніх шкіл району.
В Іваничах нагороджували учасників «Учитель року – 2018»
В Іваничах нагороджували учасників «Учитель року – 2018»
В Іваничах нагороджували учасників «Учитель року – 2018»

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Теги: учителі, відзнаки, Іваничі
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