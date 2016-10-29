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У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
Луцьком сьогодні, 18 червня, в післяобідню пору пройшов град із грозою. Її наслідки в інтернеті опублікували місцеві мешканці.

Зокрема, як видно з відео, вулиці міста буквально затопило. На проспекті Соборності автівки по фари стоять у воді, залило зупинки громадського транспорту.

Нагадаємо, що у 2015 році, 15 червня, у Луцьку пройшла сильна гроза.







У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: град, Луцьк, гроза
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Коментарі 4
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В центрі-ні краплини
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Автора останнього сюжету треба притягнути до відповідальності за знущання над тваринами: заставляв собачку пірнати у забруднену маслами машин, відходами від техніки брудну воду при цьому радів, що живе створіння, яке ще й на ланцюзі, е приладом вимірювання рівня брудної рідини.
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грішникам! Покайтеся...
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Ефективність міської влади на лице !!!!
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