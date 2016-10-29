У Луцьку після зливи – потоп. ФОТО. ВІДЕО





Зокрема, як видно з відео, вулиці міста буквально затопило. На проспекті Соборності автівки по фари стоять у воді, залило зупинки громадського транспорту.



Нагадаємо, що у 2015 році, 15 червня, у Луцьку

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьком сьогодні, 18 червня, в післяобідню пору пройшов град із грозою. Її наслідки в інтернеті опублікували місцеві мешканці.Зокрема, як видно з відео, вулиці міста буквально затопило. На проспекті Соборності автівки по фари стоять у воді, залило зупинки громадського транспорту.Нагадаємо, що у 2015 році, 15 червня, у Луцьку пройшла сильна гроза

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