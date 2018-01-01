Злива у Нововолинську. ФОТО. ВІДЕО





Зокрема, нарікають на закидані брудом водостічні канали. А окрему "вдячність" варто висловити підприємцям, завдяки котрим жителі будинку №62 були змушені власноруч розчищати затори, утворені гіллям, пакетами, рештками картонної упаковки, - пише



Викликано працівників МНС, котрих спіткала теж прикрість – водій маршрутки переїхав шланга, яким відкачувалась вода, – зі слів очевидців.



За словами місцевих, така ситуація тут трапляється, але не часто. Люди потрапили у водяну пастку, автомобілі стояли у воді, номерні знаки були заховані під каламутними потоками.



Подібну ситуацію, неодноразово спостерігали біля олійно-жирового комбінату – захаращені водостоки спричиняли затоплення у випадку більш-менш сильного дощу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-го червня дощ перетворив вулицю в Нововолинську на “маленьку Венецію”, затопивши автомобілі, подвір’я та будинок.Зокрема, нарікають на закидані брудом водостічні канали. А окрему "вдячність" варто висловити підприємцям, завдяки котрим жителі будинку №62 були змушені власноруч розчищати затори, утворені гіллям, пакетами, рештками картонної упаковки, - пише БУГ Викликано працівників МНС, котрих спіткала теж прикрість – водій маршрутки переїхав шланга, яким відкачувалась вода, – зі слів очевидців.За словами місцевих, така ситуація тут трапляється, але не часто. Люди потрапили у водяну пастку, автомобілі стояли у воді, номерні знаки були заховані під каламутними потоками.Подібну ситуацію, неодноразово спостерігали біля олійно-жирового комбінату – захаращені водостоки спричиняли затоплення у випадку більш-менш сильного дощу.

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