Злива у Нововолинську. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
18-го червня дощ перетворив вулицю в Нововолинську на “маленьку Венецію”, затопивши автомобілі, подвір’я та будинок.
Зокрема, нарікають на закидані брудом водостічні канали. А окрему "вдячність" варто висловити підприємцям, завдяки котрим жителі будинку №62 були змушені власноруч розчищати затори, утворені гіллям, пакетами, рештками картонної упаковки, - пише БУГ.
Викликано працівників МНС, котрих спіткала теж прикрість – водій маршрутки переїхав шланга, яким відкачувалась вода, – зі слів очевидців.
За словами місцевих, така ситуація тут трапляється, але не часто. Люди потрапили у водяну пастку, автомобілі стояли у воді, номерні знаки були заховані під каламутними потоками.
Подібну ситуацію, неодноразово спостерігали біля олійно-жирового комбінату – захаращені водостоки спричиняли затоплення у випадку більш-менш сильного дощу.
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Зокрема, нарікають на закидані брудом водостічні канали. А окрему "вдячність" варто висловити підприємцям, завдяки котрим жителі будинку №62 були змушені власноруч розчищати затори, утворені гіллям, пакетами, рештками картонної упаковки, - пише БУГ.
Викликано працівників МНС, котрих спіткала теж прикрість – водій маршрутки переїхав шланга, яким відкачувалась вода, – зі слів очевидців.
За словами місцевих, така ситуація тут трапляється, але не часто. Люди потрапили у водяну пастку, автомобілі стояли у воді, номерні знаки були заховані під каламутними потоками.
Подібну ситуацію, неодноразово спостерігали біля олійно-жирового комбінату – захаращені водостоки спричиняли затоплення у випадку більш-менш сильного дощу.
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