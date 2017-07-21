У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
Сьогодні, 17:41
У Луцьку поблизу РАЦСу під час рясного граду та дощу повалило ялинки.
Світлини у Facebook розмістила Ліна Галан.
18 травня у місті вирувала негода. На проспектах Відродження та Соборності - потоп. У воді плавали авто та маршрутки.
"5 хвилин негоди і біля ЗАГСУ немає ялиночок", - зауважила вона.
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Світлини у Facebook розмістила Ліна Галан.
18 травня у місті вирувала негода. На проспектах Відродження та Соборності - потоп. У воді плавали авто та маршрутки.
"5 хвилин негоди і біля ЗАГСУ немає ялиночок", - зауважила вона.
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Коментарі 1
Ялиночки жалко
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