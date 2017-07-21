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У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО

У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
У Луцьку поблизу РАЦСу під час рясного граду та дощу повалило ялинки.

Світлини у Facebook розмістила Ліна Галан.

18 травня у місті вирувала негода. На проспектах Відродження та Соборності - потоп. У воді плавали авто та маршрутки.

"5 хвилин негоди і біля ЗАГСУ немає ялиночок", - зауважила вона.
У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО

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Теги: негода, злива, град, Луцьк
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Ялиночки жалко
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