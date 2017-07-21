У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО





Світлини у Facebook розмістила Ліна Галан.



18 травня



"5 хвилин негоди і біля ЗАГСУ немає ялиночок", - зауважила вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу РАЦСу під час рясного граду та дощу повалило ялинки.Світлини у Facebook розмістила18 травня у місті вирувала негода . На проспектах Відродження та Соборності - потоп. У воді плавали авто та маршрутки."5 хвилин негоди і біля ЗАГСУ немає ялиночок", - зауважила вона.

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