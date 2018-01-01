Співачка з Луцьку презентувала новий проект музичною прем'єрою
Сьогодні, 18:17
Співачка з Луцька Тетяна Власова випустила нову композицію в рамках старту свого нового музичного проекту Vlasna.
Новиною, про те, що вийшла у світ її нова пісня Дихати, Тетяна Власова прохвалилася на своїй сторінці у Facebook.
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У своєму допис співачка подякувала усім причетним до створення треку.
"Я щаслива, що можу працювати з такими крутими людьми. А ви не зволікайте і просто зараз слухайте те, що ми всі разом зробили", - пише співачка.
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Новиною, про те, що вийшла у світ її нова пісня Дихати, Тетяна Власова прохвалилася на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гурт АССА припиняє існування: співачка з Луцька відкриває новий проект
У своєму допис співачка подякувала усім причетним до створення треку.
"Я щаслива, що можу працювати з такими крутими людьми. А ви не зволікайте і просто зараз слухайте те, що ми всі разом зробили", - пише співачка.
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