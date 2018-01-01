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Співачка з Луцьку презентувала новий проект музичною прем'єрою

Співачка з Луцьку презентувала новий проект музичною прем'єрою
Співачка з Луцька Тетяна Власова випустила нову композицію в рамках старту свого нового музичного проекту Vlasna.

Новиною, про те, що вийшла у світ її нова пісня Дихати, Тетяна Власова прохвалилася на своїй сторінці у Facebook.

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У своєму допис співачка подякувала усім причетним до створення треку.

"Я щаслива, що можу працювати з такими крутими людьми. А ви не зволікайте і просто зараз слухайте те, що ми всі разом зробили", - пише співачка.


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Теги: Тетяна Власова, музика
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