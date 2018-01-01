Співачка з Луцьку презентувала новий проект музичною прем'єрою

Співачка з Луцькавипустила нову композицію в рамках старту свого нового музичного проекту Vlasna.Новиною, про те, що вийшла у світ її нова пісня Дихати, Тетяна Власова прохвалилася на своїй сторінці у Facebook.У своєму допис співачка подякувала усім причетним до створення треку."Я щаслива, що можу працювати з такими крутими людьми. А ви не зволікайте і просто зараз слухайте те, що ми всі разом зробили", - пише співачка.