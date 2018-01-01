Розшукують свідків аварії у Луцьку, в якій постраждало троє людей





Нагадаємо, що у суботу, 16 червня о 15 годині трапилася дорожньо-транспортна пригода, де ВАЗ-2106 зіткнувся з причепом зустрічної вантажівки Mercedes-814, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом зустрічної вантажівки з причепом перебував 43-річний житель райцентру Ківерці. Внаслідок зіткнення постраждали водій ВАЗу, а також 35-річна та 3-річний його пасажири. Їх госпіталізували.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.



З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування вказаного кримінального провадження поліцейські просять зголоситися очевидців дорожньо-транспортної пригоди. Контактні номери телефонів: 099 519 63 39 або 102.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція просить зголоситися очевидців ДТП у Луцьку Нагадаємо, що у суботу, 16 червня о 15 годині трапилася дорожньо-транспортна пригода, де ВАЗ-2106 зіткнувся з причепом зустрічної вантажівки Mercedes-814, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом зустрічної вантажівки з причепом перебував 43-річний житель райцентру Ківерці. Внаслідок зіткнення постраждали водій ВАЗу, а також 35-річна та 3-річний його пасажири. Їх госпіталізували.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування вказаного кримінального провадження поліцейські просять зголоситися очевидців дорожньо-транспортної пригоди. Контактні номери телефонів: 099 519 63 39 або 102.

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