вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують свідків аварії у Луцьку, в якій постраждало троє людей

Розшукують свідків аварії у Луцьку, в якій постраждало троє людей
Поліція просить зголоситися очевидців ДТП у Луцьку.

Нагадаємо, що у суботу, 16 червня о 15 годині трапилася дорожньо-транспортна пригода, де ВАЗ-2106 зіткнувся з причепом зустрічної вантажівки Mercedes-814, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом зустрічної вантажівки з причепом перебував 43-річний житель райцентру Ківерці. Внаслідок зіткнення постраждали водій ВАЗу, а також 35-річна та 3-річний його пасажири. Їх госпіталізували.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування вказаного кримінального провадження поліцейські просять зголоситися очевидців дорожньо-транспортної пригоди. Контактні номери телефонів: 099 519 63 39 або 102.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, свідки, Ківерцівська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Співачка з Луцьку презентувала новий проект музичною прем'єрою
Сьогодні, 18:17
Волинь може втратити унікальний будинок, в якому жила Леся Українка. ФОТО
Сьогодні, 18:13
Розшукують свідків аварії у Луцьку, в якій постраждало троє людей
Сьогодні, 18:04
Дві школи біля Ковеля «живуть» без спортзалів
Сьогодні, 18:01
У Луцьку буревій повалив дерева. ФОТО
Сьогодні, 17:41
Схожі новини
Поліція шукає свідків аварії Поліція шукає свідків аварії
06 червень, 12:17
Родина загиблого шукає свідків аварії поблизу Гаразджі Родина загиблого шукає свідків аварії поблизу Гаразджі
25 травень, 11:47
У Луцьку шукають свідків аварії, в якій загинула жінка-медик У Луцьку шукають свідків аварії, в якій загинула жінка-медик
27 березень, 10:58
На Волині шукають свідків аварії, де вантажівка в'їхала у натовп людей На Волині шукають свідків аварії, де вантажівка в'їхала у натовп людей
08 лютий, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку мати влаштувала для сина «поліцейський» розіграш
Сьогодні, 18:19
 0
Співачка з Луцьку презентувала новий проект музичною прем'єрою
Сьогодні, 18:17
 0
Волинь може втратити унікальний будинок, в якому жила Леся Українка. ФОТО
Сьогодні, 18:13
 0
Розшукують свідків аварії у Луцьку, в якій постраждало троє людей
Сьогодні, 18:04
 0
Дві школи біля Ковеля «живуть» без спортзалів
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8