Розшукують свідків аварії у Луцьку, в якій постраждало троє людей
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Поліція просить зголоситися очевидців ДТП у Луцьку.
Нагадаємо, що у суботу, 16 червня о 15 годині трапилася дорожньо-транспортна пригода, де ВАЗ-2106 зіткнувся з причепом зустрічної вантажівки Mercedes-814, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом зустрічної вантажівки з причепом перебував 43-річний житель райцентру Ківерці. Внаслідок зіткнення постраждали водій ВАЗу, а також 35-річна та 3-річний його пасажири. Їх госпіталізували.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування вказаного кримінального провадження поліцейські просять зголоситися очевидців дорожньо-транспортної пригоди. Контактні номери телефонів: 099 519 63 39 або 102.
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Нагадаємо, що у суботу, 16 червня о 15 годині трапилася дорожньо-транспортна пригода, де ВАЗ-2106 зіткнувся з причепом зустрічної вантажівки Mercedes-814, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом зустрічної вантажівки з причепом перебував 43-річний житель райцентру Ківерці. Внаслідок зіткнення постраждали водій ВАЗу, а також 35-річна та 3-річний його пасажири. Їх госпіталізували.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування вказаного кримінального провадження поліцейські просять зголоситися очевидців дорожньо-транспортної пригоди. Контактні номери телефонів: 099 519 63 39 або 102.
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